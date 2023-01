Μία πολύχρωμη σοφή κουκουβάγια, ένα υδάτινο τοπίο σε μπλε και πράσινο, ένα δεντρόσπιτο βγαλμένο από τα παραμύθια κι ένα πανέμορφο πτηνό μέσα σε ζωηρά χρώματα, συνθέτουν τις τέσσερις νέες τοιχογραφίες που κοσμούν εδώ και λίγο καιρό ισάριθμα σχολεία της Αθήνας. Όλες οι δημιουργίες έχουν ως κοινό τους θέμα το περιβάλλον.

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ομάδα της Urban Act, πρότεινε σε ταλαντούχους Έλληνες και ξένους street artists να δημιουργήσουν εντυπωσιακά murals που αναδεικνύουν τη σύγχρονη τέχνη στον δημόσιο χώρο, ομορφαίνουν την πόλη και δίνουν χρώμα στο αστικό τοπίο, απομακρύνοντας το γκρίζο.

Οι τελευταίες τέσσερις τοιχογραφίες σε σχολεία της Αθήνας, που εντάχθηκαν στο δεύτερο μέρος του προγράμματος δημοσίων τοιχογραφιών «From the roots to the sky», με την ολοκλήρωσή τους, ομόρφυναν τα προαύλια των σχολικών κτιρίων κι έδωσαν πνοή και χρώμα στους χώρους όπου οι μαθητές παίζουν, συζητούν και συναναστρέφονται.

Ποιες είναι οι τέσσερις τοιχογραφίες και οι δημιουργοί τους

Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στην οδό Σαρανταπόρου 20 στον Αγ. Ελευθέριο, μια δυναμική, εύθυμη κουκουβάγια, δημιούργημα της Αργεντινής τοιχογράφου και εικονογράφου Fio Silva, καλωσορίζει τους μαθητές του σχολείου.

H Fio Silva αναδείχθηκε νικήτρια σε διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν νέοι καλλιτέχνες από 40 χώρες του κόσμου, κερδίζοντας το έπαθλο να ταξιδέψει και να ζωγραφίσει τοιχογραφίες στις πρωτεύουσες της street art, στις οποίες πλέον συγκαταλέγεται και η Αθήνα.

Η φύση, με έμφαση στην άγρια ζωή, πρωταγωνιστεί στα έργα της. Τα δυναμικά χρώματά της απεικονίζουν τον φυσικό κόσμο και οι γεμάτες ενέργεια συνθέσεις της εντυπωσιάζουν από την πρώτη ματιά. Τα έργα της κοσμούν τοίχους στη Νότια Αμερική, τη Βρετανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία κ.ά.

Κεραμεικός

Στον βρεφονηπιακό σταθμό της οδού Θερμοπυλών, στον Κεραμεικό, η Sisa Soldati, από το Buenos Aires, καθηγήτρια εικαστικών για ενήλικες και παιδιά χάρισε στους μαθητές μια εξπρεσιονιστική τοιχογραφία που απεικονίζει έναν αγρό πλάι σε ένα υδάτινο τοπίο, τη Φυσική Μνήμη. Μια γάτα χασμουριέται νωχελικά, ένα στοιχείο που όπως ανέφερε η ίδια η καλλιτέχνιδα, το πρόσθεσε για να «ελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να προκαλέσει γέλιο και διάλογο με τα παιδιά που τόσο αγαπά».

Αμπελόκηποι

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, ένα ποταμάκι τρέχειστους Αμπελόκηπους, ενώ το μεγάλο δέντρο, ακριβώς από πάνω, φιλοξενεί ένα σπίτι, που συναρπάζει τους μαθητές.

Το έργο αποτελεί δημιουργία του Έλληνα street artist BillyGee, ο οποίος υλοποίησε και μια συμμετοχική δράση για τους μαθητές του σχολείου, ζωγραφίζοντας έναν χαμηλό τοίχο στο εσωτερικό προαύλιο του σχολείου.

Γκύζη

Στο 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στη Γειτονιά του Γκύζη, ο Έλληνας εικονογράφος και muralist, Bilos, δημιούργησε μια μεγάλη παραστατική εικόνα φανταστικών μορφών δανεισμένων από τον φυσικό κόσμο, την οποία υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και τα παιδιά του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου.

Με την καθοδήγηση του ίδιου, μάλιστα, οι μαθητές του δημοτικού σχολείου δημιούργησαν κι εκείνοι το δικό τους mural στον τοίχο του σχολείου τους.