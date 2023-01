Ρωσικός πύραυλος έπεσε σήμερα στην αγορά ενός χωριού στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο γυναίκες και να τραυματιστούν άλλες τέσσερις, περιλαμβανομένου ενός 10χρονου κοριτσιού, δήλωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Πλάνα που αναρτήθηκαν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση Suspilne στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram δείχνουν διασώστες να ψάχνουν μέσα σε σωρούς από μπάζα, συντρίμμια που καίγονται ακόμη και έναν μεγάλο κρατήρα στη Σεφτσένκοφε, περίπου 80 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Χάρκοβο.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας δείχνει διασώστες να προσπαθούν να ανασύρουν μία γυναίκα με χοντρό χειμωνιάτικο πανωφόρι. Το κεφάλι και τα χέρια της εξέχουν από τα μπάζα όμως δεν είναι σαφές αν είναι ζωντανή.

«Ο ρωσικός στρατός διέπραξε άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του άμαχου πληθυσμού — ένα παιδί τραυματίστηκε, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν», ανέφερε το γραφείο της περιφερειακής εισαγγελίας. «‘Ενας πύραυλος του εχθρού έπληξε την περιοχή της τοπικής αγοράς».

😡 🇷🇺 army hit the local market with S-300 anti-aircraft missiles in #Shevchenkovo, #Kupyansk district.

As a result, 7 civilians were injured. Among them is a 13-year-old girl. pic.twitter.com/z6e8pCyITL

— @gwaramedia (@GwaraMedia) January 9, 2023