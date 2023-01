Τα πρώτα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley M2 που εκφορτώθηκαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από αμερικανικά μεταγωγικά πλοία, μεταφέρονται ήδη προς την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας (φωτογραφίες, επάνω, από βίντεο στο Twitter, κάτω).

Πρόκειται για μέρος της βοήθειας που αποφάσισαν να στείλουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο, μετά και την απόφαση του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την Ουκρανία με νέα άρματα και συγκεκριμένα τα γαλλικά AMX-10, τα γερμανικά Marders και τα αμερικανικά οχήματα μάχης M2 Bradley που μόλις φτάσουν θα συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Το βίντεο που ακολουθεί και προέρχεται από περιοχή της Βουλγαρίας, δείχνει το κομβόι με τα αμερικανικά ΤΟΜΑ Bradley, τα οποία φορτώθηκαν σε νταλίκες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να διέρχονται από το βουλγαρικό έδαφος με τελικό προορισμό την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

«Τα M2 Bradley που έφτασαν πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη-Ελλάδα, είναι πλέον καθ’ οδόν προς την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας» αναφέρεται στο βίντεο.

M2 Bradleys recently arrived in Alexandroupolis-Greece are now on their way to Ukraine through Bulgaria. pic.twitter.com/z1LkL8Tp2J

— SlowFlights (@FlightsSlow) January 6, 2023