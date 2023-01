Η Αργεντινή κατέκτησε το τρίτο της Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα του Κατάρ και όπως είναι λογικό όλος ο κόσμος της αλμπισελέστε ήταν εκστασιασμένος.

Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά ήταν και ο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος ήταν στο Κατάρ μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και δεν σταματούσε να πίνει αλκοόλ.

Ο Μέσι βέβαια βρήκε χρόνο να βάλει τις φωνές στον άλλοτε συμπαίκτη του στην «αλμπισελέστε» λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης, αφού ο κολλητός του έχει σοβαρό καρδιακό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αγουέρο σε livestream του στην πλατφόρμα του «Twitch», ο Μέσι ήταν αυστηρός μαζί του αλλά εκείνος ήθελε να γιορτάσει!

«Ήπια πάρα πολύ και δεν έτρωγα. Ήμασταν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Αν ήταν γραφτό να μου συμβεί κάτι, ας μου συνέβαινε εκεί. Ο Λέο (Μέσι), θύμωσε αρκετά με μένα και μου είπε σταμάτα να πίνεις. Πως να σταματήσω; Είμαστε Πρωταθλητές Κόσμου… είμαι τόσο χαρούμενος»!

Aguero: I drank a lot but didn’t eat, Leo got angry and told me to «stop». I told him what do you mean stop? We are the champions of the world. I was so fine and happy, that I thought my heart was perfect. [@ARG4ARB] pic.twitter.com/grWoukaHr1

— Albiceleste News 🏆 (@AlbicelesteNews) January 3, 2023