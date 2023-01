Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην είσοδο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καμπούλ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, Abdul Nafi Takor, δεν έδωσε διευκρινίσεις για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

Εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με αναφορές του Aljazeera. Γίνεται αναφορά για οκτώ τραυματίες.

«Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστά», υπογράμμισε. «Ένας αριθμός συμπατριωτών μας σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Several were killed&wounded in an explosion outside Kabul airport on Sunday morning, a spokesman for the Taliban-run interior ministry said.

Khalid Zadran, a spokesman for Kabul police, said that the blast happened outside the military airport in Kabul, causing several casualties

