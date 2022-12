Πολλά οχήματα συγκρούστηκαν σε μεγάλη καραμπόλα αυτοκινήτων σε γέφυρα στην πόλη Ζενγκζού της κεντρικής Κίνας, στην επαρχία Χενάν, εξαιτίας πυκνής ομίχλης το πρωί της Τετάρτης, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Εικόνες με πολλά αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο στη γέφυρα Ζενγκσίν Χουανγκέ, αποτυπώνονται σε φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «χιονοθύελλα του αιώνα» σφυροκοπά τις ΗΠΑ – Γέμισαν νεκρούς τα νοσοκομεία, χάος στις μεταφορές

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο σημείο του δυστυχήματος και η πυροσβεστική έσπευσε στη γέφυρα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

What you wouldn’t have expected under zero-Covid: A chain collision involving some 400 vehicles on the Yellow River Bridge of Zhengzhou https://t.co/4x5lbSsuwF

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china‘s Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn «Great Escape»), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT

— Northrop Gundam 💎∀🦅⚔️☭⃠ (@GundamNorthrop) December 28, 2022