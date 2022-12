Από τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από κοινή έκκληση ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου αποζημιώσεων, «η FIFA ανέφερε σε σειρά ανακοινώσεων ότι δεσμεύεται να εντοπίσει τρόπους», τονίζουν οι οργανώσεις Διεθνής Αμνηστία, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) FairSquare και Equidem.

Παρά όμως τα έσοδα ρεκόρ που εξασφάλισε από αυτό το τουρνουά –7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη και σε εμπορικές συμφωνίες με τους φετινούς οικοδεσπότες- η FIFA δεν ανέλαβε καμία σχετική πρωτοβουλία.

Στο «Ταμείο Κληρονομιάς» που ίδρυσε δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποζημιώσεις. Τα δε στοιχεία για το καταριανό Ταμείο Υποστήριξης και Ασφάλισης Εργαζομένων αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική εικόνα, από αυτή που παρουσίασε «στρογγυλοποιημένα» ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ιδρύθηκε το 2018, σχεδόν παράλληλα με την απόφαση του Κατάρ για προχωρήσει σε εργατικές μεταρρυθμίσεις, υπό το βάρος της διεθνούς κατακραυγής. Αλλαγές που σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία «δεν έχουν ολοκληρωθεί».

Το ταμείο άρχισε ωστόσο να λειτουργεί το 2020, με τις αποζημιώσεις να καταβάλλονται υπό προϋποθέσεις και τις διαδικασίες να χαρακτηρίζονται χρονοβόρες και δαιδαλώδεις.

Καλύπτονται μόνο οι περιπτώσεις απλήρωτων μισθών από το 2018 κι εντεύθεν, για όσους εργαζόμενους έχουν δικαστική απόφαση υπέρ τους και με επιβολή ανώτατου ορίου στα ποσά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας του Κατάρ, μέχρι τον περασμένο Ιούνιο είχαν καταβληθεί συνολικά 350 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 37.000 ξένους εργαζόμενους.

Αυτά σε μια χώρα όπου το 88% των περίπου 2,9 εκατομμυρίων κατοίκων του είναι αλλοδαποί. Η διεκδίκηση δεδουλευμένων από όσους έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους θεωρείται σχεδόν αδύνατη.

Στο ταμείο εν τω μεταξύ δεν έχουν πρόσβαση όσοι τραυματίστηκαν στο χώρο εργασίας και δεν έχουν αποζημιωθεί από τους εργοδότες τους.

Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς όσων πέθαναν στα εργοτάξια του Κατάρ. Οι περισσότεροι καταχωρούνται άλλωστε ως θάνατοι από «φυσικά αίτια» και εκ του νόμου δεν αποδίδονται αποζημιώσεις.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.

«Yes, improvements have to happen.»@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022