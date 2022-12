Περισσότερες από 1.200 πτήσεις ακυρώθηκαν την Πέμπτη σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα απειλούν τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών της χριστουγεννιάτικες περιόδου, ενώ περισσότερες από 700 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί και για την Παρασκευή.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο πρωτοστατεί στις ακυρώσεις, ακολουθούμενο από το Denver International και το Midway International του Σικάγο. Οι ακυρώσεις σε αυτά τα αεροδρόμια θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο, καθώς είναι πολυσύχναστοι κόμβοι όπου οι ταξιδιώτες αλλάζουν συχνά αεροπλάνο για να μεταβούν σε άλλους προορισμούς. Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο πολυσύχναστη μέρα πριν από τα Χριστούγεννα για ταξίδια.

Οι αμερικανοί μετεωρολόγοι προβλέπουν έναν «κυκλώνα – βόμβα» και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προβλέπει ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό χειμερινές προειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις για ψύξη – αυτό είναι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Dec 22 to 26, 2022. USA. Polar freezing to cover eastern America. Highways, airports to close. Water pipes freeze. Burn wood. Electric emergency. Heating oil shortage. Dark Brandon. https://t.co/1If57rGqfp.

