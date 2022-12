Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν βυτιοφόρο ανετράπη και έπιασε φωτιά (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) μέσα σε σήραγγα στο πέρασμα Σαλάνγκ στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσαν χθες Κυριακή αξιωματούχοι των Ταλιμπάν.

«Πολλές γυναίκες και παιδιά»

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν στο τροχαίο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Χεκματουλάχ Σαμίμ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Παρουάν.

Σύμφωνα μ’ έναν επαρχιακό αξιωματούχο αρμόδιο για θέματα υγείας, τον Αμπντουλάχ Αφγαν Μαλ, «πολλές γυναίκες και παιδιά που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα» συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Gisteravond is er een olietanker geëxplodeerd in de #Salang tunnel in #Afghanistan 🇦🇫 Er zijden meer dan 9 doden en met dan 30 gewonden zijn. De Salang tunnel is de belangrijkste verbinding tussen noord en zuid Afghanistan. pic.twitter.com/PWeljFybUu — Roy Grinwis (@RoyGrinwis) December 18, 2022

Το βράδυ του Σαββάτου, «βυτιοφόρο ανατράπηκε και έπιασε φωτιά μέσα στη σήραγγα Σαλάνγκ, και η φωτιά απλώθηκε σε πολλά άλλα οχήματα», δήλωσε ο Χαμιντουλάχ Μισμπάζ, εκπρόσωπος του υπουργείου Δημοσίων Εργων, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται ν’ αυξηθεί.

State-run @BakhtarNA, quoted the Taliban’s spokesman for the ministry of public works, saying that the number of #casualties in #Salang, climbed to 39, including 9 killed&30 more wounded.

Here are some photos of the aftermath of incident from Social Media:https://t.co/D0SykqWYr5 https://t.co/IZGO3Ww874 pic.twitter.com/yUgYYClStR — Afghan Analyst (@AfghanAnalyst2) December 18, 2022

Η κυκλοφορία στο πέρασμα Σαλάνγκ, που βρίσκεται βόρεια της Καμπούλ, έκλεισε και σωστικά συνεργεία μετέβησαν αεροπορικώς στο σημείο.

19 people died as a result of the explosion of a fuel #tanker in the #Salang #Tunnel, the only gateway connecting #Afghanistan‘s northern provinces to the capital.pic.twitter.com/UexYwjTnE9 — Band (@bandqz) December 18, 2022

Το πέρασμα Σαλάνγκ, ένας από τους υψηλότερους ορεινούς δρόμους του πλανήτη (3.650 μέτρα), κατασκευάστηκε από σοβιετικούς ειδικούς τη δεκαετία του 1950.

Πολυάριθμα τροχαία

Περιλαμβάνει μια σήραγγα μήκους 2,6 χιλιομέτρων που διασχίζει το Χίντου Κους, συνδέοντας την Καμπούλ με το βόρειο τμήμα της χώρας.

Τα πολυάριθμα τροχαία ατυχήματα, οι έντονες χιονοπτώσεις και χιονοστιβάδες τον χειμώνα αναγκάζουν τις αρχές να κλείνουν τακτικά τη σήραγγα για πολλές ημέρες.

Το 2010, περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στο πέρασμα Σαλάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ