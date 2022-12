Τουλάχιστον τρεις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας σήμερα αφού άνοιξαν πυρ σε ξενοδοχείο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, στο οποίο συχνάζουν Κινέζοι υπήκοοι, δήλωσε εκπρόσωπος της αφγανικής διοίκησης των Ταλιμπάν.

Νωρίτερα δύο πηγές των Ταλιμπάν δήλωσαν στο Reuters πως ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της Καμπούλ. Ενώ οι πυροβολισμοί στο ξενοδοχείο συνεχίζονταν, ξέσπασε πυρκαγιά σε έναν από τους ορόφους, δήλωσαν οι πηγές.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από δημοσιογράφο στην Καμπούλ, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε το Reuters, έδειχνε καπνό να υψώνεται από ένα πολυώροφο κτίριο, με έναν από τους κάτω ορόφους να έχει πιάσει φωτιά.

Armed attackers have stormed Hotel Star-e-Naw in a posh locality of #Kabul, #Afghanistan today.

The hotel is called Chinese hotel as its frequented by senior Chinese officials.

So far, identity of the attackers is unknown however loud gunfire & blasts are heard from the premises. pic.twitter.com/eOMH3L08dQ

— Major Amit Bansal (Retd) (@majoramitbansal) December 12, 2022