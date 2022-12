Αν διαβάζεις αυτό το κείμενο πριν συμπληρώσεις τα 25 σου, ανήκεις στους τυχερούς που μεγάλωσαν στη «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης. Οι αγαπημένες σου ξένες σειρές πληρούσαν (και συχνά ξεπερνούσαν) τις προδιαγραφές μιας καλής κινηματογραφικής παραγωγής, έθιγαν με άνεση δύσκολα θέματα και, γενικώς, δεν γυρίζονταν απλώς για να γεμίσουν τηλεοπτικό χρόνο. Οι μεγαλύτεροι, πάλι, μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που μόλις άρχιζε να ταρακουνιέται προς το καλύτερο από τη «θύελλα» του HBO.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1972 με σλόγκαν «This is HBO, the Home Box Office» (σε αντίστιξη με το κινηματογραφικό box office που ζούσε τότε τις δικές του χρυσές εποχές), κατάφερε πράγματι να αλλάξει ριζικά τους όρους του τηλεοπτικού παιχνιδιού μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Με αφορμή τα 50 του χρόνια, ανατρέχουμε στις σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές και ξαναβλέπουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, για να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Τι μας έμαθαν 50 χρόνια HBO

Το στίγμα δίνεται από την αρχή

Το μέλλον του (τότε) καλωδιακού καναλιού ήταν προδιαγεγραμμένο από την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο γιατί ήταν το πρώτο που έδωσε στους συνδρομητές του την ευκαιρία να βλέπουν υψηλής ευκρίνειας εικόνα μέσω δορυφόρου, αποδεικνύοντας εξ αρχής την προσήλωσή του στην ποιότητα, αλλά και από τις ίδιες τις επιλογές που έκανε για την πρεμιέρα του.

Η αυλαία του HBO άνοιξε με έναν αγώνα μποξ μεταξύ των θρύλων Muhammad Ali και Joe Frazier και την ταινία «Sometimes a Great Nation» σε σκηνοθεσία του Paul Newman. Κάπως έτσι κύλησε και το πρώτο διάστημα, με αποκλειστικές προβολές τεράστιων αθλητικών διοργανώσεων και δημοφιλών ταινιών. Όμως το HBO δεν θα έμενε εκεί.

Η επανάσταση έρχεται με σταθερά βήματα

Πολύ πριν το μεγάλο «μπαμ» των 90s, το HBO οικοδομούσε μεθοδικά την ταυτότητά του και φρόντιζε να δίνει πάντα χώρο στο νέο. Ήδη από τη δεκαετία του ’80, τα προγράμματά του τολμούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για θέματα ταμπού, χρησιμοποιούσαν μια πιο «ελεύθερη» (και σαφώς πιο αληθοφανή) γλώσσα και είχαν τη δική τους αιχμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κωμωδία είχε επίσης κεντρική θέση στο «μενού» του, και μάλιστα στη ριζοσπαστική της εκδοχή: από το Comedy Channel, που υπήρξε ο πρώτος σταθμός στην καριέρα πολλών μεγάλων κωμικών, όπως ο John Stewart και ο Larry Sanders, μέχρι τα ανορθόδοξα South Park και Curb Your Enthusiasm που μας γαλούχησαν σε νέα είδη κωμωδίας.

Έχει σημασία και τι λες και πώς το λες

Στα 90s, δυο σειρές καθόρισαν την ταυτότητα του HBO και έγιναν η αρχή της μεταμόρφωσης της ίδιας της έννοιας της τηλεόρασης. Η πρώτη ήταν το Sex and the City, μια σειρά τόσο διασκεδαστική όσο και πρωτοποριακή για την εποχή της, που έφερε στο προσκήνιο γυναικείους προβληματισμούς και – κυρίως – τη γυναικεία σεξουαλικότητα.

Η δεύτερη ήταν – φυσικά – το Sopranos. Παρακολουθώντας τη ζωή του Tony Soprano, αρχηγού της τοπικής μαφίας, η σειρά έφερε στην τηλεοπτική ζωή μας τους αντιήρωες και τις καλοδουλεμένες ιστορίες, αλλάζοντας μια για πάντα τις προσδοκίες μας. Σύντομα θα ακολουθούσαν και άλλες θρυλικές σειρές, με πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα το The Wire (2002), που εστιάζει στον διαβόητο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» χωρίς να ωραιοποιεί καμιά από τις πτυχές του.

Όλα τα genres είναι καλά, αν ξέρεις πώς να τα γυρίσεις

Κάποτε ταυτίζαμε την τηλεοπτική ποιότητα με την κωμωδία ή το δράμα. Το HBO μας έμαθε ότι κάθε genre μπορεί να προσφέρει αριστουργήματα. Έτσι, πέρα από ιδιαίτερα δράματα όπως το Six Feet Under (2001), μας χάρισε και επικά γουέστερν (Deadwood, 2004), την πιο εντυπωσιακή περιπέτεια φαντασίας (Game of Thrones, 2011), συναρπαστικές ιστορίες βαμπιρίσιου έρωτα (True Blood, 2008), ακόμα και δικαστικές περιπέτειες (OZ, 1997).

Η ποιότητα κερδίζει την ποσότητα

Κάθε χρόνο, το HBO παρουσιάζει έναν περιορισμένο αριθμό προσεκτικά επιλεγμένων τηλεοπτικών σειρών. Και κάπως έτσι, καταφέρνει να πάντα στον κατάλογό του τα περισσότερα προγράμματα που βρίσκουν μια θέση στα «καλύτερα» της χρονιάς. Κάνε ένα πείραμα: αναζήτησε τις σειρές του HBO στο μενού του Vodafone TV, που ως γνωστόν είναι «το Σπίτι της HBO στην Ελλάδα». Εκεί, θα βρεις αμέτρητες κορυφαίες επιλογές για ένα συναρπαστικό βράδυ στο σπίτι. Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλους: Girls (2012), Veep (2012), True Detective (2014), Westworld (2016), Big Little Lies (2017), Chernobyl (2019), Euphoria (2019), Succession (2019). Εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι;

Πάντα υπάρχει χώρος για κάτι καινούργιο

Από το λανσάρισμά του στο Internet το 2011, έπειτα από την επιτυχημένη πορεία του ως καλωδιακό κανάλι σχεδόν επί 40 χρόνια, μέχρι τη στροφή του στις (ακόμη) μεγαλύτερες επενδύσεις, οι κινήσεις του HBO αποδεικνύονται διαχρονικά προσαρμοσμένες στο πνεύμα της εποχής τους. Ή μάλλον, μπροστά από αυτό. Προφανώς, το Game of Thrones είναι και πάλι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η τεράστια επένδυση του HBO, που αφιέρωνε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο, άνοιξε τον δρόμο για μεγαλειώδεις τηλεοπτικές παραγωγές που όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από το σινεμά, αλλά συχνά το ξεπερνούν.

Κάθε σταρ θα πει «ναι» στη σωστή σειρά

Κάποτε ήταν αδιανόητο ένα μεγάλο αστέρι του Χόλιγουντ να εμφανιστεί στη μικρή οθόνη. Μετά, ήρθε το HBO. Ήδη από το 2003, το εξάωρο έπος του Mike Nichols, Angels in America έπεισε τους Meryl Streep, Al Pacino και Emma Tomphson να δώσουν μια ευκαιρία στην τηλεόραση, ενώ πλέον έχουμε δει τα περισσότερα ονόματα πρώτης γραμμής να συμμετέχουν σε σφιχτές μίνι-σειρές, που τους επιτρέπουν να βουτήξουν στους χαρακτήρες τους περισσότερο από οποιαδήποτε ταινία μέσης διάρκειας.

Ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι συγκλονιστικό

Από τα σκοτεινά μυστικά της Σαϊεντολογίας, μέχρι την εγκληματική συμπεριφορά ειδώλων της ποπ, τα ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ του HBO τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά για όλα – και κανείς δεν θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει «βαρετά». Πάρε για παράδειγμα το Leaving Neverland του 2019, το ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στη ζωή του Michael Jackson αφήνοντάς μας όλους άφωνους.

Το θέμα είναι να αρέσεις και σε κοινό και σε κριτικούς

Οι διαχωρισμοί ανάμεσα σε «εμπορικό» και «ποιοτικό» ανήκουν επίσης σε προηγούμενες δεκαετίες. Το HBO το έχει αποδείξει ξανά και ξανά, σαρώνοντας κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά βραβεία (όλα δείχνουν ότι θα μείνει στην ιστορία ως το τηλεοπτικό δίκτυο που κατέκτησε τα περισσότερα). Ταυτόχρονα, το Game of Thrones (2011-2019) κατέχει ρεκόρ θεαματικότητας, με 16,5 εκατ. θεατές στο τελευταίο επεισόδιο… και 15 εκατ. ακόμη την αμέσως επόμενη μέρα.

Παρακαλάει για επανάληψη

