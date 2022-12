«Πριν από πάνω από ένα χρόνο, σε πολλές συγκεντρώσεις λέγαμε στους παίκτες: «Έχετε δουλειά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να εκτελέσετε τουλάχιστον 1.000 πέναλτι με τον σύλλογο». Δεν μπορείς απλώς να τους εκπαιδεύσεις σε αυτό όταν είναι με την εθνική ομάδα», ανέφερε ο Λουίς Ενρίκε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, παραμονές του αγώνα με το Μαρόκο για την φάση των «16».

«Δεν νομίζω ότι είναι λοταρία. Αν προπονείσαι συχνά, τότε ο τρόπος που εκτελείς πέναλτι βελτιώνεται. Προφανώς, δεν μπορείς να προπονήσεις την πίεση και την ένταση, αλλά μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Δεν εξαρτάται από την τύχη, ο τερματοφύλακας είναι βασικός. Και οι τρεις τερματοφύλακες μας είναι καλοί σε αυτά. Στις προπονήσεις μας έχουμε παίκτες που εκτελούν πέναλτι, είναι κάτι που λάβαμε υπόψη», πρόσθετε ο 52χρονος κόουτς.

Ωστόσο η ιστορία δεν δικαίωσε τον Ισπανό ομοσπονδιακό τεχνικό, μιας και η «φούριας ρόχας» γνώρισε ακόμη ένα αποκλεισμό, στην διαδικασία των πέναλτι. Μετά το Μουντιάλ του 2018, το Euro του 2020, η Ισπανία μένει εκτός για τρίτη διαδοχική διοργάνωση μέσω της «ρώσικης ρουλέτας».

Μια συνθήκη η οποία τείνει να γίνει συνήθεια για τους Ισπανούς, οι οποίοι χθες το απόγευμα όχι μόνο δεν πήραν την πρόκριση, αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν ούτε μια φορά τον τρομερό και φοβερό, Μπόνο, όντας πλέον η δεύτερη ομάδα που το… καταφέρνει μετά την Ελβετία το 2006.

Spain have just become only the second team in World Cup history not to score in a penalty shoot-out. pic.twitter.com/eis48uinMq

Επίσης ένα ακόμη «μαύρο» στατιστικό στοιχείο που κατέγραψε η Ισπανία κόντρα στους Αφρικανούς είναι το γεγονός πως πλέον είναι η ομάδα με τις περισσότερες ήττες στην διαδικασία των πέναλτι στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

4 – Spain 🇪🇸 have lost four of their five penalty shootouts at the World Cup (vs Belgium 🇧🇪 1986, vs Korea Republic 🇰🇷 2002, vs Russia 🇷🇺 2018 and vs Morocco 🇲🇦 2022), more than any other team in the history of the tournament. Pressure. pic.twitter.com/cxiuD8uo51

