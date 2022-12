Κάποιος να τον σταματήσει! Πιο «καυτός» από ποτέ είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού προσέφερε άλλη μια μοναδική παράσταση στα παρκέ της G-League, σταματώντας στους 47 πόντους.

Ο 26χρονος shooting guard είναι ασταμάτητος, έκανε πράγματα και θαύματα και κατέγραψε την πιο παραγωγική βραδιά της καριέρας του. Οποιος βρέθηκε στις εξέδρες του «Legacy Arena at BJCC» της Αλαμπάμα, παρακολούθησε άλλη μια μυθική παράσταση του Ντόρσεϊ, με την ομάδα του όμως να ηττάται. Παρά τους 47 πόντους του πρώην παίκτη των «ερυθρολεύκων», οι Τέξας Λέτζεντς γνώρισαν την ήττα από τους Μπίρμιγχαμ Σκουάντρον με 138-135.

Ο Ντόρσεϊ… πετάει στην G-League, με το ένα πάρτι να διαδέχεται το άλλο. Σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής, ο διεθνής γκαρντ, είχε 47 πόντους με 8/14 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος!

47 PTS 💥 16/27 FG 💥 8 3PT

Tyler Dorsey is the definition of a BUCKET! He exploded for a career-high 47 points tonight vs. the Squadron. This is the most points in a single-game by any player this season. @TDORSEY_1 pic.twitter.com/t1I1m2NwBF

— NBA G League (@nbagleague) December 7, 2022