Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, σπουδαία γκολ, θέαμα, ποδόσφαιρο υψηλής τεχνικής και… ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, είναι τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα της Βραζιλίας στο φετινό Μουντιάλ στο Κατάρ.

Ο προπονητής της «Σελεσάο», Τίτε, στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην Νότια Κορέα για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε ως άλλαγη στο παιχνίδι στην θέση του Άλισον, τον Γουέβερτονν, τον τρίτο τερματοφύλακα της ομάδας και… έγραψε ιστορία.

Και αυτό γιατί η Βραζιλία έγινε η μόνη χώρα στην ιστορία του Μουντιάλ που χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που πλαισιώνουν την αποστολή της.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είναι το πρώτο που οι εθνικές ομάδες έχουν την δυνατότητα να έχουν στην αποστολή τους 26 παίκτες και η πολυνίκεις του κορυφαίου ποδοσφαρικού θεσμού έγινε η πρώτη ομάδα που έδωσε λεπτά συμμετοχής και στους 26 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή της.

26 – Brazil have now used all 26 members of their squad at the 2022 World Cup (including three goalkeepers), becoming the first side in World Cup history to use as many as 26 players at a single edition. Contribution. pic.twitter.com/BidgkRss4Q

— OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2022