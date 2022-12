Την ύψιστη τιμή για έναν παίκτη της Euroleague έλαβε ο Νίκολα Βούισιτς, ο οποίος πλέον συγκαταλέγεται στους «Legends» της διοργάνωσης.

Ο παλαίμαχος σέντερ και νυν General Manager της Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει γράψει τη δική του ιστορία στη λίγκα, κατακτώντας δύο σερί τίτλους με τη φανέλα των ισραηλινών το 2004 και το 2005, ενώ από τη σεζόν 2004-05 έως τη σεζόν 2006-07 ήταν στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Σπλιτ, στη συνέχεια μεταπήδησε στη Βιλερμπάν και από εκεί στη Μακάμπι.

Έπειτα πέρασε από τα μέρη μας φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού για δύο σεζόν (2008-10) παίζοντας σε έναν τελικό το 2010 με τους «ερυθρόλευκους». Ύστερα ακολούθησε η Έφες και ξανά η Σπλιτ.

Πλέον μπαίνει σε αυτό το κλειστό γκρουπ παικτών μαζί με αθλητές όπως οι Σπανούλης, Διαμαντίδης, Γιασικεβίτσιους, Ναβάρο κλπ.

Η ανάρτηση της Euroleague:

.@NikolaVujcic7, the latest Euroleague Basketball Legend took time out to reflect on his brilliant career, and in particular his huge role on historic @MaccabitlvBC teams that won back-to-back Turkish Airlines EuroLeague titles in 2004 and 2005 🏆🏆

Check out the interview here pic.twitter.com/vnhWpbT1fi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 6, 2022