Το 2-1 της Ιαπωνίας κόντρα στην Ισπανία πέρασε στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων ως η φάση που η τεχνολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να μπει ένα γκολ και να έρθει μια πρόκριση που άφησε με το στόμα… ανοιχτό τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

«Το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας στη νίκη της με 2-1 επί της Ισπανίας ελέγχθηκε από το VAR για να διαπιστωθεί εάν η μπάλα είχε φύγει εκτός παιχνιδιού.

Οι διαιτητές του αγώνα του βίντεο χρησιμοποίησαν τις εικόνες της κάμερας της γραμμής τέρματος για να ελέγξουν αν η μπάλα ήταν ακόμα εν μέρει στη γραμμή ή όχι.

Άλλες κάμερες μπορεί να προσφέρουν παραπλανητικές εικόνες, αλλά με τα διαθέσιμα στοιχεία, ολόκληρη η μπάλα δεν ήταν εκτός παιχνιδιού», ανέφερε στην ανακοίνωση της η FIFA, η οποία την συνόδευσε και με το βίντεο της φάσης.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022