Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε την περασμένη Δευτέρα το νησί της Ιάβας, στην Ινδονησία, αυξήθηκε χθες Κυριακή στους 321 νεκρούς, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Μικρό εστιακό βάθος

Ο σεισμός αυτός, 5,6 Ρίχτερ αλλά με πολύ μικρό εστιακό βάθος, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.

Δείτε ακόμα – Ινδονησία: Στους 268 οι νεκροί από τον σεισμό – Παιδιά θάφτηκαν ζωντανά στα ερείπια σχολείων

Ο αρχικός απολογισμός των 271 νεκρών συνεχίζει να ανεβαίνει καθημερινά, καθώς σωστικά συνεργεία βρίσκουν κι άλλα πτώματα κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν ή καταπλακώθηκαν από κατολισθήσεις.

A scary satellite video of the Indonesian earthquake. The entire land mass is getting shifted! Unbelievable! What a massive transformation in a matter of seconds! And we take life for granted. Never underestimate the power of nature. #Indonesia #earthquake #indonesiaearthquake pic.twitter.com/GHgtHGIdRN — Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) November 27, 2022

«Μετά τον εντοπισμό ακόμη οκτώ πτωμάτων το Σάββατο και τριών σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή), βρισκόμαστε στους 321 νεκρούς», είπε το βράδυ ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο Σουχαριάντο, ο οποίος όπως πολλοί άλλοι Ινδονήσιοι χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα.

#earthquake in #Cianjur of Indonesia.

5.6 magnitude Earthquake left 30 dead and over 300 injured. Heartbreaking and Devestating visuals from #Indonesia

Pray for Cianjur people. pic.twitter.com/kb9NMGe07o — Shiba Khan (@ShibaKh48733268) November 21, 2022

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται και οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα για να εντοπιστούν.

Εκτοπισμένοι και τεράστιες καταστροφές

Ο σεισμός κατέστρεψε ολοσχερώς ή προκάλεσε ζημιές σε πάνω από 60.000 σπίτια, ενώ 73.000 εκτοπισμένοι στεγάζονται επί του παρόντος σε 300 και πλέον κέντρα φιλοξενίας σεισμοπαθών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

BREAKING 🇮🇩 :The death toll from an earthquake on Indonesia’s main island of Java jumped to 268 on Tuesday, as rescuers searched for survivors in the rubble and relatives started to bury their loved ones.#Java #Indonesia #Earthquake https://t.co/UjtyLDFM8U pic.twitter.com/oKh8uu3VH8 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) November 22, 2022

Η Ινδονησία, που βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων.

#UltimaHora

🔴 #Terremoto ha golpeado la isla #Indonesia de Java matando al menos a 46 personas y se reportan 700 heridos y varias casas derrumbadas #Cianjur #Java #Earthquake pic.twitter.com/iR6acKpS39 — Poncho Muñoz (@PonchoMunoz) November 21, 2022



Ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας είναι ο πιο φονικός στο αρχιπέλαγος από το 2018, όταν στην περιοχή Πάλου (στη νήσο Κελέβη) σεισμική δόνηση και τσουνάμι στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 4.000 ανθρώπους.

BREAKING 🇮🇩 : Death toll rises to 46 At least 46 people have been killed in an earthquake on Indonesia’s main island of #Java, with another 700 injured, a government official says – AP

⚠️Warning Graphic Footage⚠️#Indonesia #Earthquake pic.twitter.com/NmrQUvqtOj — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) November 21, 2022

Πηγή: ΑΠΕ