Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού (mέta) διοργανώνει στον κινηματογράφο “Τριανόν” (Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα 104 34) μονοήμερο κινηματογραφικό φεστιβάλ υπό τον τίτλο “Στον καθρέφτη της Παλαιστίνης: Εικόνες και ήχοι μιας καθημερινής μάχης για αξιοπρέπεια και ελευθερία”.

Θα προβληθούν οι ταινίες Taqi (2021, 35′) της Aleen Shoufani, Son of the Streets του Mohammed Almughanni (2020, 32′) και Inside the Battle for Jesusalem (2021, 20′) του Vice News. Οι δημιουργοί θα συμμετέχουν με βιντεοσκοπημένα μηνύματα, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνoυν η Σοφία Σακοράφα, βουλεύτρια ΜέΡΑ25, αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και επίτιμη Παλαιστίνια πολίτης, καθώς και η πρόεδρος του Δ.Σ. του mέta Δανάη Στράτου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα “Η σημασία της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης” με ομιλητές την Ιταλίδα ακτιβίστρια Luisa Morgantini και τον Γιάνη Βαρουφάκη (γραμματέα ΜΕΡΑ25, συνιδρυτή DiEM25).

H Luisa Morgantini υπήρξε για δύο θητείες (1999-2009) μέλος του Ευρωκοινοβουλίου για το ιταλικό κόμμα Rifondazione Communista. Αποτελεί προσωπικότητα με αγώνες δεκαετιών στο ειρηνιστικό, το γυναικείο και το συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς και με δράσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Παλαιστίνη και τη Μεσόγειο. Ηγείται του ιταλικού τμήματος της αντιπολεμικής οργάνωσης Women in Black.

Προβλέπεται υποτιτλισμός των ταινιών και διερμηνεία της συζήτησης.

Ελεύθερη είσοδος. Ώρα προσέλευσης: 18.30

Οι ταινίες

Taqi (2021, 35’) της Aleen Shoufani

Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία του Taqi Sabateen, γνωστού Παλαιστίνιου καλλιτέχνη γκράφιτι από τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, ο οποίος εκφράζει την απογοήτευσή του απέναντι στην κατοχή, τα σημεία ελέγχου, το διαχωριστικό τείχος, και χρησιμοποιεί την τέχνη του και προσωπικές ιστορίες της ζωής του ως εργαλείο αντίστασης.

Η Aleen Shoufani είναι κινηματογραφίστρια γεννημένη στην Χάιφα. Σπούδασε κινηματογράφο και τηλεόραση στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ (2019-2020). Εργάστηκε ως νοσηλεύτρια. Συμμετείχε σε διάφορες παραγωγές ως σπουδάστρια. Η πρώτη της ταινία, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “Taqi”, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών κινηματογραφικών σπουδών της με δικά της έξοδα και βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Στοκχόλμης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Boden, στο Vienna Films Awards, στο Prisma Film της Ρώμης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταγκόρ και στα Βραβεία Κινηματογράφου Νάπολης.

Συντελεστές: Taqi Sabateen, Yusra Sabateen, Israa Sabateen, Elyaa Sabateen, Jolan Sabateen.

Σκηνοθεσία: Aleen Shoufani

Παραγωγοί: Aleen Shoufani, Elias Shoufani

Κινηματογράφηση: Aleen Shoufani, Sigal Zegman, Aleen Shoufani

Μοντάζ: Wafi Khalil

Ηχογράφηση: Aleen Shoufani

Ηχολήπτης: Sari Matar

Μουσική: Elias Garzuzi

“Son Of The Streets” (2020, 34’) του Mohammed Almughanni

Ο Khodor είναι ένα παιδί 13 ετών, του οποίου η οικογένεια προσπαθεί να του εκδώσει έγγραφο ταυτότητας που να αποδεικνύει την ύπαρξή του και να του δίνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τη μετακίνηση εκτός του παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού της Shatila στη Βηρυτό του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκαλύπτονται πολλά από τα παλιά μυστικά της οικογένειας.

Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και κινηματογραφιστής Mohammed Almughanni γεννήθηκε το 1994 στη Γάζα. Απέκτησε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του στη σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου του Łódź στην Πολωνία, που ανέλαβε και την παραγωγή του “Son of the Streets”. Τα τελευταία χρόνια γύρισε ταινίες σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως η Κούβα, η Παλαιστίνη, η Δανία, η Κίνα, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Πολωνία και η Γερμανία. Είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ και αφηγηματικών ταινιών, μεταξύ των οποίων οι ταινίες “Blacklisted” (2021), “Son Of The Streets” (2020), “Falafala” (2019), “Operation” (2018), “Where‘s the Donkey” (2018), “Shujayya” (2015), και “Halawan” (2012). Οι ταινίες του επιλέχθηκαν και βραβεύτηκαν σε πολυάριθμα κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Σενάριο, σκηνοθεσία, φωτογραφία και μοντάζ: Mohammed Almughanni

Το “Son Of The Streets” βραβεύθηκε στο Jihlava Film Festival της Πράγας, στο Sehsüchte International Student Film Festival του Βερολίνου, το Popoli e Religioni Terni Film Festival της Ιταλίας, το Festival Ciné Palestine του Παρισιού, Long Story Short Film Festival του Βρότσλαβ, Πολωνία, το Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen–Orient του Παρισιού και το Liberation DocFest Bangladesh της Ντάκα.

“Inside the Battle for Jerusalem” (2021, 20’) από το Vice News

Ντοκιμαντέρ on the ground του Παλαιστίνιου φωτογράφου Ayman Abu Ramuz και του Νοτιοαφρικανού φωτογράφου Dan Bitman για λογαριασμό του Vice News στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το Vice παρακολουθεί τους Παλαιστίνιους που κινδυνεύουν να εκδιωχθούν από τα σπίτια τους στη συνοικία Sheikh Jarrah, προκειμένου αυτά να δοθούν σε εποίκους. Η ανταποκρίτρια Hind Hassan μιλά με κατοίκους που καταφεύγουν σε δικαστικούς αγώνες και διαδηλώνουν, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν επιθέσεις από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις, συλλήψεις, κατ’ οίκον έρευνες, ξυλοδαρμούς και απόπειρες κατάληψης από εποίκους.

Το Inside the Battle for Jerusalem κέρδισε δύο βραβεία EMMY (Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Ειδησεογραφικής Κάλυψης).

Tα βιντεοσκοπημένα μηνύματα των δημιουργών:

https://www.instagram.com/p/ ClgU0Z6q0Sy/