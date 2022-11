Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κριμσκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και την εισαγγελία.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται το ρωσικό RIA, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο άνδρας που άνοιξε πυρ, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε μετά τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα πιθανά κίνητρα του δράστη.

Warning ⚠️ Sensitive

Another «hero of the specia operation»? Shooter from #Krymsk #Krasnodar region, #Russia committed suicide.

At least four people were killed, including the gunman himself, law enforcement agencies said.

Here are the videos from the #Russian city of #Krymsk: pic.twitter.com/omkhrboxZf

— Albina Fella ✙ 🦝 🇬🇧🇪🇺🇺🇦🍉 (@albafella1) November 24, 2022