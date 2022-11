Μονάχα λίγες μέρες απομένουν για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, με το Μουντιάλ του Κατάρ να βρίσκεται προ των πυλών.

Στη μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο θα ριχτούν 32 ομάδες, με τις τελικές αποστολές που θα εμφανιστούν στο Κατάρ να έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Αρκετοί οι ποδοσφαιριστές που θα… παρελάσουν στα γήπεδα του Κατάρ, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στους «γερόλυκους» που θα «κατέβουν» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από τους Τιάγκο Σίλβα και Πέπε, μέχρι τους Λούκα Μόντριτς και Κριστιάνο Ρονάλντο, η γηραιότερη εντεκάδα του Μουντιάλ είναι γεμάτη εκπλήξεις. Φυσικά, τα «φώτα» πέφτουν στον Πορτογάλο σούπερ σταρ, που ετοιμάζεται για το 5ο Μουντιάλ της καριέρας του. Παράλληλα, στην ξεχωριστή ενδεκάδα βρίσκεται και ο παίκτης που πλήγωσε την Ελλάδα στο Μουντιάλ του 2014. Ο Μπράιαν Ρούιθ της Κόσταρ Ρίκα.

Age is just a number. 🍷

Mexico goalkeeper Alfredo Talavera is the only 40-year-old player at the tournament. 🇲🇽 pic.twitter.com/gQ5LFevHGP

— William Hill (@WilliamHill) November 15, 2022