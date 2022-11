Τραβάει κι άλλο το σχοινί η Λιβύη, μετά από το διπλωματικό επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Τρίπολης με τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Η Τρίπολη ανακάλεσε τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα για διαβουλεύσεις.

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Μοχάμεντ Χαμούντ, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στη στάση του Νίκου Δένδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δεν κατέβηκε από το κυβερνητικό αεροσκάφος στην Τρίπολη μόλις πληροφορήθηκε την παρουσία της ΥΠΕΞ της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης, Νάιλα Μανγκούς στο αεροδρόμιο.

Ο κ. Δένδιας, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να δει κανέναν από την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης της οποίας η θητεία έχει λήξει και για την Αθήνα – όπως και για σειρά άλλων χωρών – δεν έχει νομιμοποίηση να υπογράφει συμφωνίες όπως το νέο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του το λιβυκό ΥΠΕΞ μετά το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Νίκο Δένδια στη χώρα τόνισε: «καταδικάζουμε και θα αντιδράσουμε».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Libya Review» το ΥΠΕΞ της Λιβύης αναφέρει πως ο «Νίκος Δένδιας έφτασε στην Τρίπολη αλλά αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και λίγο αργότερα αποφάσισε να αναχωρήσει. Η υπουργός Εξωτερικών Najla Al-Mangoush τον περίμενε για να τον υποδεχτεί». Μάλιστα, το ΥΠΕΞ αναφέρει πως «καταδικάζουμε την πράξη αυτή και θα αναλάβουμε δράση».

#BREAKING

– Libyan Foreign Ministry: Greek FM Nikos Dendias arrived in Tripoli but refused to get off the plane & shortly after that decided to departure.

– Foreign Minister Najla Al-Mangoush was waiting to welcome him.

– We condemn this & will take actionhttps://t.co/PzK4AXbBsr pic.twitter.com/ugCmyVkUs1

— Libya Review (@LibyaReview) November 17, 2022