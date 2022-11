Στο νοσοκομείο φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, λίγη ώρα μετά την άφιξή του στη Σύνοδο των G-20, στο Μπαλί, της Ινδονησίας.

Το πρακτορείο AP επικαλούμενο δύο πηγές από τις τοπικές αρχές μετέδωσε πληροφορίες για πιθανό καρδιολογικό πρόβλημα, του Λαβρόφ.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sanglah στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Ντενπασάρ. Από το νοσοκομείο υπήρξε επιβεβαίωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ οι αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας δεν ήταν διαθέσιμοι για σχολιασμό των πληροφοριών.

