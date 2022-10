Η Πολωνία γκρέμισε τέσσερα μνημεία για τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς οι ιστορικά τεταμένες σχέσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Μόσχας έφτασαν σε νέα χαμηλά επίπεδα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κληρονομιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί διχαστικό ζήτημα στις πολωνορωσικές σχέσεις και η σύγκρουση στην Ουκρανία ώθησε την Πολωνία να εντείνει την κατεδάφιση μνημείων των πεσόντων σοβιετικών στρατιωτών σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι απελευθέρωσε την Πολωνία όταν οι δυνάμεις της εκδίωξαν τους Γερμανούς Ναζί στο τέλος του πολέμου. Οι περισσότεροι Πολωνοί πιστεύουν ότι η Σοβιετική Ένωση αντικατέστησε τη ναζιστική κατοχή με μια άλλη μορφή καταπίεσης.

«Αυτό το μνημείο είναι ένα μνημείο ψεύδους» δήλωσε ο Κάρολ Ναβρότσκι, επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης της Πολωνίας (IPN), καθώς στεκόταν μπροστά σε ένα άγαλμα στο Glubczyce της νότιας Πολωνίας λίγο πριν από την κατεδάφισή του.

«Οι Σοβιετικοί δεν έφεραν την ελευθερία το 1945, έφεραν μια νέα υποδούλωση» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters.

Μνημεία στο Byczyna και στο Staszow στη νότια Πολωνία και στο Bobolice στο βορρά κατεδαφίστηκαν επίσης, αναφέρουν οι πληροφορίες.

