Πανικός επικράτησε σε εμπορικό κέντρο του Ασάγκο έξω από το Μιλάνο, όταν ένας 46χρονος Ιταλός επιτέθηκε ξαφνικά με μαχαίρι σε ανθρώπους γύρω του. Αρκετοί είναι οι τραυματίες με τη La Republica να αναφέρει τουλάχιστον πέντε, ενώ ένας 30χρονος άνδρας κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ταμία του σούμπερ μάρκετ Carrefour στο εμπορικό κέντρο που δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μόντσα, Πάμπλο Μαρί

Οι ιταλικές αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης πήρε ένα μαχαίρι από ράφι σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια τραυμάτισε πελάτες που μάλλον τους επέλεξε τυχαία. Οι καραμπινιέροι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στις φυλακές του Μιλάνου.

Σε σχέση με τους τραυματίες η La Republica αναφέρει: Μεταξύ των τραυματιών ήταν τέσσερις άνδρες, τρεις από αυτούς νέοι – ηλικίας 28, 30 και 40 ετών – και ένας ηλικιωμένος άνδρας ηλικίας 80 ετών, καθώς και δύο ηλικιωμένες γυναίκες, των οποίων τα τραύματα είναι πιο ελαφρά.

BREAKING 🇮🇹 : 5 people were stabbed at Carrefour in the Milanofiori shopping center near #Milan, #Italy around 6:30 p.m. A 46-year-old man was arrested. pic.twitter.com/wEMrld8Svz

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 27, 2022