Φόβους για εκτεταμένες ζημιές από τον σεισμό των 6,6 βαθμών που ταρακούνησε πριν από περίπου 5 ώρες τη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων εκφράζουν οι τοπικές Αρχές, ωστόσο η αποτίμηση θα γίνει με το πρώτο φως της ημέρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα – 18:00 ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ντολόρες, στη νήσο Λουζόν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 27 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 βαθμών, ενώ η αρχική του εκτίμηση έκανε λόγο για 6,2 βαθμούς.

Το χτύπημα του Εγκέλαδου έγινε αισθητό μέχρι την πρωτεύουσα Μανίλα, περίπου 330 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι είναι δύσκολο να γίνει αποτίμηση των ζημιών στη διάρκεια της νύχτας.



Το προσωπικό του νοσοκομείου Mariano Marcos Memorial στην πόλη Μπατάκ, 60 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, ανέφερε ότι απομάκρυνε τους ασθενείς. Στη σελίδα της πυροσβεστικής στο Facebook αναρτήθηκαν φωτογραφίες από κατεστραμμένες οροφές σε ορισμένα δωμάτια και ασθενείς να κάθονται σε καρέκλες έξω από το νοσοκομείο.

Στην πόλη Λαοάγκ, βόρεια του Μπατάκ, ένας 24χρονος υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου βιντεοσκόπησε τους συναδέλφους του να καταφεύγουν κάτω από τα γραφεία τους την ώρα που τα έπιπλα άρχισαν να χοροπηδούν.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη λόγω της μετακίνησης των τεκτονικών πλακών.

Students in San Fabian, Echague & Isabela came out of their boarding houses after the 6.5 #Earthquake that hit #Tineg, #Abra & other parts of Northern #Luzon. Most of the boarders are students of Isabela State University. 📷#RaffyChua @AdrianINQ #Breaking https://t.co/vXPd9mgfmp pic.twitter.com/juZJ1afwMr

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) October 25, 2022