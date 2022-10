Με «όργια» των Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν ξεκίνησε η φετινή αγωνιστική περίοδος στο μαγικό κόσμο του NBA. Η κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη επέστρεψε στη δράση, με τους δυο αστέρες των Σέλτικς να προσφέρουν μια μοναδική παράσταση στο TD Garden.

Οι Κέλτες μπήκαν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, με τους Τέιτουμ και Μπράουν να συμβάλουν αποφασιστικά στη νίκη επί των Σίξερς (126-117). Οι δυο αστέρες των Σέλτικς ήταν σε τρελά κέφια, βάζοντας στα καλάθια τους Εμπίντ, Χάρντεν και τα υπόλοιπα «παιδιά» της Φιλαδέλφειας.

Οι δύο παίκτες των Κελτών μέτρησαν συνολικά 70 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, φθάνοντας και στην κατάρριψη ενός… στοιχειωμένου ρεκόρ.

The Boston Celtics Beat The 76ers 126-117 In The First Game Of The 2022-23 NBA Season! Jason Tatum And Jaylen Brown Combined For: — 70 PTS (!!)

— 15 REB

— 6 AST

— 3 STL

— 2 BLK What A Performance! 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/v5mNgVtCUQ — Basketball Muse (@Basketball_Muse) October 19, 2022

Jayson Tatum tonight: 35 PTS

12 REB

13-20 FG His first 35/12 game since 2019. pic.twitter.com/VX1wvQxhXZ — StatMuse (@statmuse) October 19, 2022

Συγκεκριμένα, Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ είναι το πρώτο δίδυμο που σημείωσε 35+ πόντους ο καθένας σε αγώνα πρεμιέρας από τότε που ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και ο Τζέρι Γουέστ το είχαν καταφέρει για τους Λος Άντζελες Λέικερς, το 1969.

Jaylen Brown and Jayson Tatum are the first pair of teammates to each score 35+ points in a season opener since Wilt Chamberlain and Jerry West did it for the Lakers in 1969. pic.twitter.com/tBaDKjtepS — NBA History (@NBAHistory) October 19, 2022

Jayson Tatum and Jaylen Brown went OFF tonight in the Celtics’ season opener. Tatum: 35 PTS, 12 REB, 4 AST

Brown: 35 PTS, 3 REB#KiaTipOff22 pic.twitter.com/QppiiA4FFX — NBA (@NBA) October 19, 2022

Με το… καλησπέρα τα δύο πιο πολύτιμα «γρανάζια» της καλοκουρδισμένης μηχανής των Σέλτικς έστειλαν το μήνυμα. Μπράουν και Τέιτουμ είναι αποφασισμένοι για «εκδίκηση» τη φετινή σεζόν.