Έπειτα από χρόνια κράτησης στη Βενεζουέλα, με διάφορες κατηγορίες, επτά Αμερικανοί -ανάμεσά τους ο βετεράνος πεζοναύτης Μάθιου Χιθ και στελέχη του πετρελαϊκού τομέα- επέστρεψαν το περασμένο Σάββατο, ελεύθεροι πια, στις ΗΠΑ.

Δύο Βενεζουελάνοι -ανηψιοί της Σίλια Φλόρες, συζύγου του προέδρου Νικολάς Μαδούρο- έκαναν εν τω μεταξύ το αντίστροφο ταξίδι. Αν και καταδικασμένοι από το 2017 σε 18 χρόνια φυλάκισης για «συνωμοσία σε λαθρεμπόριο κοκαΐνης», τα γνωστά και ως «ναρκο-ανίψια» του Καράκας αφέθηκαν ελεύθερα με προεδρική πράξη επιείκειας των ΗΠΑ. Απόφαση, που ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος χαρακτήρισε ανωνύμως «σκληρή και οδυνηρή» για τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, πλην όμως μοναδική επιλογή για την απελευθέρωση των επτά Αμερικανών κρατούμενων από το Καράκας.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το Ιράν άφησε προσωρινά ελεύθερο τον 51χρονο Ιρανό-αμερικανό επιχειρηματία Σιαμάκ Ναμάζι, φυλακισμένο από το 2015 για «συνεργασία με εχθρική κυβέρνηση», ενώ ήρε για λόγους υγείας την απαγόρευση εξόδου από την χώρα στον 85χρονο πατέρα του και πρώην αξιωματούχο της UNICEF, Μπακέρ Ναμάζι.

Η κίνηση, σύμφωνα με ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews, εντάσσεται στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την «ανταλλαγή κρατουμένων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τη μεσολάβηση τρίτης χώρας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τυχαία τη χρονική σύμπτωση των παραπάνω εξελίξεων με τη Βενεζουέλα και με το Ιράν, αρνούμενοι να σχολιάσουν εάν σηματοδοτούν κάποια «αλλαγή σελίδας» στις σχέσεις των ΗΠΑ με τις δύο εχθρικές χώρες. Και δη μια γεωπολιτικά κρίσιμη συγκυρία.

BREAKING: President @JoeBiden announced Saturday the return of seven Americans wrongfully detained in Venezuela for “years.” #US #Politics pic.twitter.com/swP8xHeRcr

Σε ανακοίνωσή της για τις τελευταίες εξελίξεις, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρκέστηκε να χαιρετίσει την απελευθέρωση των δύο προεδρικών της ανιψιών, υποστηρίζοντας ότι είχαν «αδίκως φυλακιστεί». Για την απελευθέρωση δε των επτά Αμερικανών επικαλέστηκε… «ανθρωπιστικούς λόγους».

Αυτό, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα για το ζήτημα του Χουάν Γκουαϊδό και στον απόηχο των πρόσφατων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για εξαγωγή βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Ευρώπη, προς άμβλυνση των ενεργειακών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην Τεχεράνη εν τω μεταξύ η προσωρινή -πλην ανανεώσιμη- αποφυλάκιση του Σιαμάκ Ναμάζι ήρθε εν μέσω των πολύνεκρων διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος και των μετ’ εμποδίων διαπραγματεύσεων με τη διεθνή κοινότητα ως προς την αναβίωση της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

«Aξιωματούχοι στις ΗΠΑ επιμένουν εδώ και καιρό ότι οι συνομιλίες για θέματα κρατουμένων δεν συνδέονται με τις συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας του 2015», επισημαίνουν οι New York Times. Τη Δευτέρα, δε, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Την ίδια ημέρα πάντως, με νεότερο ρεπορτάζ του, το Nournews υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή κρατουμένων -τεσσάρων έναντι τεσσάρων- και «με Κεντρική Τράπεζα χώρας της περιοχής να έχει οριστεί για την κατάθεση ιρανικών κεφαλαίων που είναι δεσμευμένα στη Βόρεια Κορέα». Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA, το ποσό φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Images of the Namazis & other American hostages in Manhattan for #UNGA

The images represent so many lost years and devastated families.

Call @POTUS to do whatever he can to free them. There abuse must end now. @FreeTheNamazis pic.twitter.com/qYVEqhYTgD

— Amanda🌍 #FreeNazanin #FreeThemAll (@Amandalavan1) September 27, 2022