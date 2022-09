Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που σπεύδουν στο Λονδίνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά και για να δουν τον νέο βασιλιά Κάρολο στις εκδηλώσεις που διεξάγονται για την μακροβιότερη μονάρχη του κόσμου.

Παρούσα σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν η Τζένη Ασημινιός, κάτοικος Λονδίνου, η οποία κατάγεται από την Κύπρο.

Η κ. Ασημινιός είναι η γυναίκα που συζητήθηκε όσο καμία άλλη από τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς σε μια στιγμή εκδήλωσης θαυμασμού και αγάπης, άρπαξε τον νέο βασιλιά και τον φίλησε.

📷 And here is the moment one lady in the crowd reached and and kissed King Charles on the cheek… 😘#KingCharles #QueenElizabeth https://t.co/pnuXuns08n pic.twitter.com/aihTQ9r2Fn

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 9, 2022