Πρώτο τρεντ στο twitter παγκοσμίως έγινε η είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισαβέτ με τους χρήστες να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τη δυσάρεστη είδηση.

Αλλωστε η είδηση του θανάτου της έκανε τον γύρο του κόσμου με τους ξένους ηγέτες αλλά και παράγοντες τη διεθνούς κοινότητας να εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους.

Η Ελισάβετ ήταν η βασίλισσα της Βρετανίας και περισσότερων από 12 άλλων χωρών από το 1952. Μεταξύ άλλων είναι αρχηγός του κράτους του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, αρκετός ήταν ο κόσμος που έφτασε μέχρι τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη της.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες του Twitter αναφέρθηκαν στην ηλικία της βασιλίσσας ενώ αναφέρθηκαν και στον απάνθρωπο βασανισμός και απαγχονισμός 14 νεαρών Κυπρίων κρατουμένων της ΕΟΚΑ από τις Βρετανικές δυνάμεις.

Judgement Day for the murder of the Princess of our hearts.

Now your soul will have the peace its deserves.

Game Over to the plans of #NWO pic.twitter.com/bTqFhy88OU

— Παναγιώτης Ασημάκης (@Tygra77) September 8, 2022