Είναι on fire και δεν το κρύβει. Μετά το χατ τρικ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε τρεις φορές και κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, δείχνοντας σιγά-σιγά ότι ούτε η Premier League μπορεί να τον σταματήσει.

Με το τελευταίο του χατ τρικ ο νορβηγός killer έφθασε τα 9 γκολ σε 5 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα.

Πρόκειται για ρεκόρ στην Premier League, καθώς κανένας ποδοσφαιριστής στο παρελθόν δεν είχε σκοράρει τόσες φορές στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, ξεπερνώντας έτσι τον Σέρχιο Αγκουέρο και τον Μικ Κουίν, οι οποίοι είχαν φθάσει μέχρι τα 8 γκολ.

9 – Erling Haaland has scored nine goals in his first five @premierleague appearances, a new competition record, surpassing Mick Quinn and Sergio Agüero (both 8). Incredible. pic.twitter.com/t2mrT5bWWZ

Παράλληλα, ο 22χρονος έφθασε τα δύο χατ τρικ στην Premier League πιο γρήγορα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή, με τον Ντεμπά Μπα να μένει στη 2η θέση, έχοντας χρειαστεί 21 παιχνίδια για να σκοράρει τρεις φορές σε δύο διαφορετικά παιχνίδια.

▪️ Fewest games to two Premier League hat tricks:

1—Erling Haaland (5)

2—Demba Ba (21)

▪️ Most goals after five games in Premier League history

▪️ More goals than 15 Premier League teams

Erling Haaland is taking the Premier League by storm 🌩️ pic.twitter.com/npWTrCNJYB

— B/R Football (@brfootball) August 31, 2022