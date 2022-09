Τη βοήθεια όλων μας ζητά η οργάνωση «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ», προκειμένου ένα μικρό κοριτσάκι, μόλις έξι ετών να βγει νικήτρια στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, «Η μικρή Κυριακούλα από την Κομοτηνή διαγνώστηκε με καρκίνο στο ματάκι – Όλοι μαζί μπορούμε αν θέλουμε να την βοηθήσουμε να βγει νικήτρια».

Πρόκειται για τη μικρά Κυριακούλα Μπανιά, που είναι μόλις 6 χρονών και δίνει τον δικό της αγώνα. Όλα ξεκίνησαν πριν λίγο καιρό, όταν παραπονέθηκε πως δεν μπορεί να δει καλά από το ένα της ματάκι. Ο πρώτος γιατρός που εξέτασε το παιδί στην Κομοτηνή παρέπεμψε την οικογένεια κατευθείαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η διάγνωση ήταν «κακοήθης όγκος στο αριστερό μάτι» και πλέον οι γονείς της Κυριακούλας πρέπει να κινηθούν ταχύτατα.

Πρόκειται για σπάνια πάθηση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα. Το παιδί πρέπει άμεσα να μεταβεί στο εξωτερικό για χημειοθεραπεία και ειδικές θεραπείες απευθείας στα μάτια. «Κάθε μέρα που περνάει η ζωή της Κυριακούλας κινδυνεύει!!! Ήδη έχει χάσει μεγάλο ποσοστό όρασης από το ένα της ματάκι (έχει χάσει το 90% της όρασής της ) και αν χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος κινδυνεύει να χάσει πλήρως την όραση της ακόμη και να χρειαστεί να αφαιρεθεί εντελώς το ματάκι της», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκκληση της οργάνωσης.

«Οι γονείς της ζητούν την βοήθεια του κόσμου καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα μεγάλα έξοδα που άμεσα θα προκύψουν για την θεραπεία της κορούλας τους. Η σωτηρία της ζωής της μικρούλας δεν δέχεται αναβολές. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε όλοι»!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.