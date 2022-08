Ο Ιταλός αρχιτέκτονας και ντιζάινερ Filippo Nassetti πειραματίζεται με τη Midjourney, μια πρόσφατη τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίασε μια σειρά έργων, δημιουργημένων από AI, στην οποία διαστημόπλοια έχουν ενσωματωθεί σε πίνακες διάσημων ζωγράφων, συμπεριλαμβανομένων των Ιερώνυμου Μπος, Καναλέτο και Καραβάτζο.

Το αποτέλεσμα των πειραματισμών του Nassetti είναι μια συλλογή σχεδόν σαν επιστημονικής φαντασίας ερμηνειών των κόσμων που ζωγράφισαν οι μαιτρ. «Δεν έχουν απλώς ζωγραφιστεί στο ύφος αυτών των καλλιτεχνών αλλά και έχουν σχεδιαστεί στο ύφος τους» εξηγεί ο αρχιτέκτονας και ντιζάινερ: ένας Καναλέτο με εξαιρετικά λεπτομερή σκάφη να πετούν πάνω από μια ομιχλώδη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένας σκοτεινός και δραματικός Γκόγια με ένα αεροσκάφος γεμάτο κόσμο, ένας αποδομημένος φουτουριστικός πίνακας του Μποτσόνι, ένας Τέρνερ όπου τα αντικείμενα μπερδεύονται με τους ταραγμένους ουρανούς, ένα σχέδιο του Πιρανέζι με αερόπλοια.

