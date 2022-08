Θέση για την καταδίκη της Μπρίτνεϊ Γκράινερ πήρε ο Τζο Μπάιντεν. Η Αμερικανίδα αθλήτρια κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο στη Ρωσία για κατοχή και λαθρεμπόριο ναρκωτικών και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 ετών.

Η μπασκετμπολίστρια είχε συλληφθεί στις αρχές Μαρτίου στο αεροδρόμιο της Μόσχας, καθώς είχε στις αποσκευές της φυσίγγια ατμού με έγχυση κάνναβης.

Νωρίτερα, η ίδια είχε δηλώσει ένοχη, λέγοντας ότι: «Έκανα ένα ειλικρινές λάθος και ελπίζω με την απόφασή σας να μην τελειώσετε τη ζωή μου».

Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την απόφαση του ρωσικού δικαστηρίου «απαράδεκτη» και κάλεσε τη Μόσχα να αφήσει ελεύθερη τη σταρ του WNBA.

Συγκεκριμένα, ανέφερε σε δήλωσή του: «Σήμερα, η Αμερικανίδα πολίτης Μπρίτνεϊ Γκράινερ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, που είναι μία ακόμη υπενθύμιση αυτού που γνώριζε ήδη ο κόσμος: η Ρωσία κρατούσε αδίκως την Μπρίτνεϊ. Είναι απαράδεκτο και καλώ τη Ρωσία να την απελευθερώσει αμέσως για να είναι με τη σύζυγό της, τους αγαπημένους της, τους φίλους και τους συμπαίκτες της. Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα και θα επιδιώξει κάθε δυνατή οδό για να φέρει την Μπρίτνεϊ και τον Πολ Γουίλαν στην πατρίδα με ασφάλεια το συντομότερο δυνατό».

Σημειώνεται ότι λίγο μετά την ανακοίνωση της ποινής από το δικαστήριο, οι δικηγόροι της αθλήτριας έκαναν γνωστό ότι θα καταθέσουν έφεση.

Όπως είπαν, το δικαστήριο αγνόησε όλα τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει, όπως και τη δήλωση ενοχής της Γκράινερ. Τέλος, δήλωσαν «απογοητευμένοι» από την ετυμηγορία.

