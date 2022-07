Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter) που διαπράχθηκε χθες Παρασκευή σε στάδιο κρίκετ στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας του τοπικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Φαρχάν Χακ, η επίθεση αυτή «στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 19 πολιτών» και τραυμάτισε αρκετούς άλλους.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «εκφράζει τα πιο βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», και «επαναλαμβάνει ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται αυστηρά δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

A blast in the international cricket stadium (Kabul) in Afghanistan during ongoing Shpageeza Cricket League. Kamran Ghulam from Pakistan is also playing in the match…☹️

May Allah protect everyone Ameen😥#SCL2022 #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/l2c78KJKui

— Abdullah Suلtan (@ImAbdullahs56) July 29, 2022