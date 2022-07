Ο «Μπινιαμίν» (πρόκειται για ψευδώνυμο) είναι 19 ετών, ομοφυλόφιλος και ζει σε καταυλισμό προσφύγων από τον περασμένο Οκτώβριο. Φοβάται όμως να βγει από τον χώρο όπου φιλοξενείται.

Περιμένει μήνα με τον μήνα να πάρει το «πράσινο φως» για μετεγκατάσταση σε κάποια χώρα της Δύσης. Προς το παρόν, όπως και άλλοι ΛΟΑΤΚΙ+ Αφγανοί, υπόκειται σε λεκτική, σωματική και σεξουαλική βία.

«Προσπάθησαν να με βιάσουν», λέει στη βρετανική εφημερίδα i που επικοινώνησε μαζί του με τη μεσολάβηση μιας ΜΚΟ, μέσω διερμηνέα και κλήσης στο WhatsApp.

Λόγω του άμεσου κινδύνου που αντιμετωπίζει, δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί η χώρα όπου βρίσκεται. Όμως και εκεί, επεσήμανε, η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη.

Στον ένα χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τότε που κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, είναι ένα από τα λίγα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ξένες ΜΚΟ κατάφεραν να φυγαδεύσουν από το Αφγανιστάν. Μέχρι στιγμής όμως το ταξίδι της σωτηρίας έχει μείνει στη μέση.

Οι βασικοί λόγοι είναι επισήμως γραφειοκρατικοί και επί της ουσίας η παρελκυστική στάση χωρών της Δύσης, που έπειτα από έναν 20ετή ατελέσφορο πόλεμο στα αφγανικά εδάφη απέσυραν πέρυσι σαν κυνηγημένες όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Τώρα υποδέχονται άτομα όπως ο «Μπινιαμίν» με το «σταγονόμετρο». Στη χώρα που τώρα φιλοξενείται «δεν μας θεωρούν ανθρώπους», υπογραμμίζει ο νεαρός Αφγανός. «Μας έχουν ως σκλάβους ή σεξουαλικά αντικείμενα».

«Μας απειλούν, μας εκφοβίζουν κάθε μέρα», διαμαρτύρεται. «Κι έτσι μένουμε όλοι στα δωμάτιά μας». Όμως ούτε και έτσι είναι ασφαλείς. Οι πόρτες δεν έχουν κλειδαριές.

Για ένα διάστημα μετά την απόπειρα βιασμού του ο «Μπινιαμίν» έσερνε κάθε βράδυ ένα βαρύ αντικείμενο πίσω από την πόρτα πριν πέσει να κοιμηθεί. Τώρα, ξαπλώνει στο κρεβάτι και αναρωτιέται πότε θα δεχτεί την επόμενη επίθεση.

Η κατάθλιψη, λέει, έχει γίνει άλλη μια απειλή. Μερικά από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον καταυλισμό βρίσκονται ήδη σε επιτήρηση για τάσεις αυτοκτονίας.

“I felt like I’d been reborn.” – Bella’s words on starting a new life in the U.K. She faced death in Afghanistan as she’s transgender and fears for many other LGBT people still there Hear how some of the evacuated group are starting over #FiveMinutesOn https://t.co/XLfw4j2mg8

— Lauren Moss (@LaurenM0ss) July 25, 2022