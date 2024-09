Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος εν καιρώ αμερικανικών εκλογών

Ένα φορτηγό μήκους 8 μέτρων, εφοδιασμένο με έργα τέχνης, που φέρει την φράση «το σώμα σου είναι πεδίο μάχης» με το χαρακτηριστικό κόκκινο, άσπρο και μαύρο της Barbara Kruger, βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ώστε να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός καλλιτεχνικού εν κινήσει γεγονότος που θα διασχίσει τη χώρα με θέμα τις μυριάδες πτυχές της αυτοδιάθεσης και της αποδοχής του σώματος.

Το Body Freedom For Every (Body) έρχεται σε μια στιγμή γενικευμένης ανησυχίας για την αυτοδιάθεση του σώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις γυναίκες, καθώς οι συντηρητικοί νομοθέτες συνεχίζουν να καταργούν τις αναπαραγωγικές ελευθερίες

Η περιοδεύουσα έκθεση τέχνης, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφία, υφαντά, ζωγραφική, κολάζ και άλλα έργα από περισσότερους από 200 καλλιτέχνες, αποτελεί μέρος του Body Freedom For Every (Body) – ενός τρίμηνου προγράμματος που έχει ως αιχμή του δόρατος την τοπική καλλιτεχνική οργάνωση Project for Empty Space (PES) για να γιορτάσει όλους τους σωματότυπους, να αγκαλιάσει την ατομική ταυτότητα και να προωθήσει τη δημιουργία κοινότητας, από άκρη σε άκρη.

View this post on Instagram A post shared by Project For Empty Space (@projectforemptyspace)

«Το ουράνιο σώμα που περιστρέφεται γύρω από [τη Γη]»

Μερικά από τα έργα που θα παρουσιαστούν θα περιλαμβάνουν μια φωτογραφία από τη σειρά True American (2024) της Yolanda Hoskey, η οποία εστιάζει στην αλληλεπίδραση του φύλου, της φυλής και της εθνικής ταυτότητας, η κυανοτυπία «The Sway of the Moon» (2024) της Tuesday Smillie, η οποία «ευθυγραμμίζει την τρανς ταυτότητα με το ουράνιο σώμα που περιστρέφεται γύρω από [τη Γη]» (σύμφωνα με τα λόγια της καλλιτέχνιδας)- και η φωτογραφία «Ne Me Quitte Pas (Nice Dream) (Nina’s Symphony)» (2023) του Texas Isaiah Horatio-Valenzuela σχετικά με τα ονειρικά τοπία των μαύρων τρανς ατόμων.

在 Instagram 查看这篇帖子 The Bishop Gallery (@thebishopgallery) 分享的帖子

Όπως διαβάζουμε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Artnet, έξω από το φορτηγό, κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, η Michele Pred παρουσίασε δύο γλυπτά μεγάλης κλίμακας των οποίων το θέμα ήταν τα χάπια άμβλωσης.

«Το πιο σημαντικό πράγμα με αυτό το έργο είναι η διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στα χάπια άμβλωσης», είπε σε συνέντευξη της στην Sarah Cascone του Artnet.

Το γεγονός ότι συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο ήταν μια σκόπιμη απάντηση στην πρόσφατη αύξηση των απαγορεύσεων και των προτεινόμενων νομοθετημάτων που επηρεάζουν την αυτοδιάθεση του σώματος

Στις 10 Σεπτεμβρίου, το φορτηγό ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Νέα Υόρκη για να διασχίσει 14 επιπλέον πόλεις της χώρας, σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσεϊ, το Μιζούρι, το Τέξας και η Καλιφόρνια, πριν καταλήξει στα μέσα Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

«Πρόκειται για τη δημιουργία κοινότητας»

Παρόλο που η έκθεση δεν εστιάζει στις εκλογές ή στις πολιτικές εκστρατείες, οι συνιδρυτές της PES, Rebecca Pauline Jampol και Jasmine Wahi δήλωσαν στην Maya Pontone του Hyperallergic ότι το γεγονός ότι συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο ήταν μια σκόπιμη απάντηση στην πρόσφατη αύξηση των απαγορεύσεων και των προτεινόμενων νομοθετημάτων που επηρεάζουν την αυτοδιάθεση του σώματος.

«Πρόκειται για τη δημιουργία κοινότητας και τη συμμετοχή σε μια συζήτηση που δεν είναι ούτε νέα ούτε τελειώνει με τις εκλογές», δήλωσαν οι Jampol και Wahi.

Σε κάθε στάση, το φορτηγό θα είναι ανοιχτό από το μεσημέρι έως τις 20:00, προσκαλώντας τους θεατές να δουν μια επιλογή έργων τέχνης που θα εναλλάσσονται περίπου 35 φορές κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Το Body Freedom For Every (Body) έρχεται σε μια στιγμή γενικευμένης ανησυχίας για την αυτοδιάθεση του σώματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις γυναίκες, καθώς οι συντηρητικοί νομοθέτες συνεχίζουν να καταργούν τις αναπαραγωγικές ελευθερίες και να μειώνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν την επιβεβαίωση του φύλου.

*Με πληροφορίες από: HyperAllergic | Maya Pontone | Artnet | Sarah Cascone| Kεντρική φωτογραφία θέματος: coyotepark