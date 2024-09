Μαίρη Τραμπ: Η λεσβία ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επικρίτριές του

Kάποιες ιστορίες για το ποιόν και την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ – ένθερμος υποστηρικτής της «anti – woke» ατζέντας- προέρχονται από μια πηγή κοντά στο σπίτι του: τα «οικογενειακά απομνημονεύματα» της λεσβίας ανιψιάς του, Μαίρη Τραμπ, δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (10 Σεπτεμβρίου) και υπόσχονται να αποκαλύψουν την «ψυχρή, εγωιστική σκληρότητα που έχει καταλήξει να χαρακτηρίζει την οικογένεια Τραμπ».

Η Μαίρη Τραμπ είναι ψυχολόγος και συγγραφέας, κόρη του αδελφού του Ντόναλντ Τραμπ, Φρεντ Τζούνιορ. Έχει ασκήσει έντονη κριτική στον θείο της και στην πολιτική του, υποστηρίζοντας ηχηρά τη Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2016.

Το 2020, η Μαίρη δήλωσε στο ABC News ότι ο Τραμπ πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς ανίκανο να ηγηθεί αυτής της χώρας» και ότι είναι «επικίνδυνο να του επιτρέψουμε να το κάνει». Μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, ζήτησε να του «απαγορευτεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

Η ίδια συνέχισε να στρέφεται εναντίον του καθώς διεκδικεί δεύτερη θητεία, γράφοντας στο Substack: «Είναι άκρως ενοχλητικό το γεγονός ότι κάποιος τόσο ανισόρροπος και ασυνάρτητος όσο ο Ντόναλντ επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία».

Ο αδελφός της, Φρεντ Τραμπ ΙΙΙ, έχει επίσης αποκηρύξει τον θείο του και έχει υποστηρίξει την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

I’ve told you what growing up in this family did to Donald—now I’m telling the story of what it did to my dad and me.

— Mary L Trump (@MaryLTrump) March 19, 2024