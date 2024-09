Ο Ντόναλντ Τραμπ, οι εκλογές και τα… κατοικίδια στο Σπρίνγκφιλντ

Σίγουρα δεν ήταν η μοναδική επίμαχη στιγμή στο επεισοδιακό 90λεπτο ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Είναι ωστόσο αυτό που έχει γίνει βιτριολικά διχαστικό viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδεικνύοντας το τοξικό κλίμα στις πολωμένες ΗΠΑ, ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου.

Στην προεκλογική μάχη έχουν πλέον ριχτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και τα κατοικίδια του Σπρίνγκφιλντ -μιας μικρής πόλης στο Οχάιο, στην οποία έχουν εγκαταστασθεί χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από την Αϊτή.

Έχουν κάνει ξανά και ξανά τον γύρο του κόσμου και των social media οι τοξικά ρατσιστικοί ισχυρισμοί του ότι «στο Σπρίνγκφιλντ τρώνε τα σκυλιά. Οι άνθρωποι που μπήκαν στη χώρα τρώνε τις γάτες».

«Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί. Αυτό συμβαίνει στη δική μας χώρα και είναι κρίμα».

Ήταν ο τρόπος που ο Ρεπουμπλικανός πρώην και επίδοξος επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε -εν προκειμένω σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση και ενώπιον 67,1 εκατομμυρίων τηλεθεατών και ψηφοφόρων- για να προωθήσει την ακραία αντιμεταναστευτική ατζέντα του, καταγγέλλοντας για πολλοστή φορά τους Δημοκρατικούς και την κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις ότι άφησε τα σύνορα ξέφραγο αμπέλι.

«Το είδα στην τηλεόραση» ήταν η εξωφρενική απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, όταν τον διέψευσε επιτόπου ένας εκ των συντονιστών του ντιμπέιτ στο δίκτυο ABC, επικαλούμενος δηλώσεις του επικεφαλής της τοπικής αρχής του Σπρίνγκφιλντ ότι «δεν υπάρχουν αξιόπιστες» σχετικές αναφορές για τα κατοικίδια της πόλης των 58.000 κατοίκων.

Οι τοξικές δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν στο στούντιο την άμεση χλεύη της προεδρικής υποψήφιας των Δημοκρατικών και αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Πυροδότησαν θύελλα αντιδράσεων, καταδίκη από την προσωρινή κυβέρνηση της Αϊτής και ένα κύμα ειρωνικών memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έγιναν μέχρι και τραγούδι, με διασκευή ενός που είχε ακουστεί στην αμερικανική κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons, όπου το βασικό σκηνικό ήταν -κατά διαβολική σύμπτωση- μια μεσαίου μεγέθους φανταστική πόλη στις ΗΠΑ, που ονομαζόταν… Σπρίνγκφιλντ.

I better go superviral for this… pic.twitter.com/00Laf5QUrx — Fearghas Kelly (@FearghasKelly) September 11, 2024

«Άκουσα ότι κάποιος είπε»…

Οι αναπόδεικτοι ισχυρισμοί περί μεταναστών που «τρώνε» κατοικίδια στο Σπρίνγκφιλντ είχαν αρχίσει να διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο από ακροδεξιούς λογαριασμούς, όσο και από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πριν καν από το ντιμπέιτ.

Πρώτος και… καλύτερος ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρός τους και εκλογικό «ταίρι» του Τραμπ, Τζει Ντι Βανς, που έχει καταγωγή από το Οχάιο.

«Πριν από μήνες, έθεσα το θέμα των λαθρομεταναστών από την Αϊτή, που απομυζούν τις κοινωνικές υπηρεσίες και γενικά προκαλούν χάος σε όλο το Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο», έγραψε σε ανάρτηση στο X στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Υπάρχουν τώρα αναφορές από ανθρώπους ότι έχουν απαγάγει και φάει τα κατοικίδιά τους άτομα, που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα. Πού είναι η τσάρος των συνόρων μας;», κατέληγε ο Βανς, αναφερόμενος στην Κάμαλα Χάρις.

Την ίδια ημέρα, ο επίσημος λογαριασμός των Ρεπουμπλικανών νομοθετών που συμμετέχουν στην -υπό τον έλεγχο του κόμματός τους- Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέφερε σε ανάρτηση «Προστατέψτε τις πάπιες και τα γατάκια μας στο Οχάιο!».

Protect our ducks and kittens in Ohio! pic.twitter.com/YnTZStPnsg — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) September 9, 2024

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής του Σπρίνγκφιλντ, στις 27 Αυγούστου, με κατοίκους να διαμαρτύρονται για την παρουσία των μεταναστών στην πόλη τους.

Μεταξύ αυτών, ένας Αφροαμερικανός ανέφερε -χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις- ότι μετανάστες από την Αϊτή αποκεφαλίζουν πάπιες σε δημοτικά πάρκα της πόλης και τις τρώνε.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να εμφανίζονται αναρτήσεις με αγνώστου προέλευσης φωτογραφίες και με αναμάσημα φημών για Αιτινούς μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ που κλέβουν και τρώνε γάτες, σκύλους, πάπιες και χήνες.

Το αντιμεταναστευτικό αφήγημα εμπλουτίστηκε με βίντεο από την πρόσφατη σύλληψη μιας γυναίκας στο Κάντον του Οχάιο, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων της ότι την είδαν να τρώει μια γάτα -κάτι που η ίδια αρνείται.

Μετά το ντιμπέιτ, το βίντεο έγινε viral από ακροδεξιούς λογαριασμούς στα social media, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η συλληφθείσα είναι Αϊτινή μετανάστρια στο Σπρίνγκφιλντ.

LOL did he really! LOL LOL LOL

That is freaking hilarious!!!!! Pets for Trump 2024! pic.twitter.com/RdGV77WUdx — Magnus 𝕏 (@Magnus_Veritas) September 10, 2024

Επενδύοντας στην τοξικότητα

Μετά την ανακοίνωση των τοπικών αρχών ότι «δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ή συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για βλάβη, τραυματισμό ή κακοποίηση κατοικιδίων από άτομα της κοινότητας των μεταναστών», ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ άρχισε να «μασάει» τα λόγια του, χωρίς όμως ουσιαστικά να τα αναιρεί.

CNN just confronted @JDVance on the migrant pet-eating controversy. They were not prepared for his response 🔥pic.twitter.com/waszq3wMJJ — Kyle Becker (@kylenabecker) September 11, 2024

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ -που έχει αποκαλέσει τους παράτυπους μετανάστες «ζώα»– τώρα αναρτά φωτογραφίες AI στον λογαριασμό του στο Truth Social, πλαισιωμένο με γάτες και χήνες στο ιδιωτικό του τζετ ή έναν στρατό από ένοπλες γάτες να φορούν καπέλα με το κεντρικό σύνθημά του MAGA (Make America Great Again, «Κάντε ξανά σπουδαία την Αμερική»)

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι μοιράζονται παρόμοιες αναρτήσεις.

Ανάμεσά τους και ο γερουσιαστής από το Τέξας, Τεντ Κρουζ, που προ ετών αποκαλούσε τον Τραμπ «παθολογικό ψεύτη», αλλά πλέον είναι πιστό «σκυλί» του τραμπισμού.

Παραμονή του πολυαναμενόμενου ντιμπέιτ, ανήρτησε στο X φωτογραφία με δύο γατάκια να αγκαλιάζονται και κείμενο που αναφέρει: «Παρακαλούμε, ψηφίστε Τραμπ, ώστε να μην μας τρώνε οι μετανάστες από την Αϊτή».

Αυτός ο τοξικά ρατσιστικός οχετός εξαπολύεται καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να καταστήσουν το μεταναστευτικό κυρίαρχο θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, στις περίπου επτά εβδομάδες που απομένουν μέχρι τις κάλπες του Νοεμβρίου.

Θεωρούν ότι -ακόμη περισσότερο από θέματα οικονομίας- αποτελεί το «μαλακό υπογάστριο» της Κάμαλα Χάρις.

Μια από τις πρώτες αρμοδιότητές της ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ, το 2021, ήταν να εξετάσει τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης από την Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, της βίας και της διαφθοράς.

Η στάση της ήταν αμφίσημη και οι χειρισμοί της έχουν αμαυρωθεί από πολιτικές γκάφες.

Η ίδια βρέθηκε σε Συμπληγάδες επικρίσεων, τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς, όσο και από προοδευτικούς Δημοκρατικούς και οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών.

Ακόμη και κατά μετά την κυριαρχία της στο ντιμπέιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το προβάδισμα σε θέματα οικονομίας και μετανάστευσης.

Παραμένουν από τα κυρίαρχα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας.

Το Σπρίνγκφιλντ στη μέγγενη των τραμπικών fake news

Το Σπρίνγκφιλντ είναι μια πόλη περίπου 59.000 κατοίκων στο νοτιοδυτικό Οχάιο, στη βίαια αποβιομηχανοποιημένη «Ζώνη της Σκουριάς».

Είχε σταθερό πληθυσμό από τη δεκαετία του 1960, μέχρι που άρχισαν πρόσφατα να φτάνουν μετανάστες από την Αϊτή.

Υπολογίζονται περί τις 15.000.

Βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ομοσπονδιακού προγράμματος διαμονής μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς η πολύπαθη Αϊτή έχει βυθιστεί στην αναρχία.

Με την παρουσία τους έχουν ήδη αναζωογονήσει την τοπική οικονομία.

Όμως τμήμα του πληθυσμού στο Σπρίνγκφιλντ διαμαρτύρεται για καταπόνηση των δημόσιων υπηρεσιών και για χάος στους δρόμους.

Από την επομένη δε του ντιμπέιτ Τραμπ-Χάρις, πολλοί Αϊτινοί μετανάστες στην περιοχή δηλώνουν ότι φοβούνται για την ασφάλειά τους.

«Οικογένειες άρχισαν να εγκαταλείπουν το Σπρίνγκφιλντ», γράφει η εφημερίδα Haitian Times της αϊτινής διασποράς στις ΗΠΑ.

«Αρκετά παιδιά δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο, υπό το φόβο ότι θα τους επιτεθούν».

Αν και Ρεπουμπλικανός, ο απερχόμενος κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν -η οικογένεια του οποίου λειτουργεί εδώ και καιρό φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Αϊτή- απέκρουσε εμμέσως πλην σαφώς τους ισχυρισμούς Τραμπ.

Χαρακτήρισε τους Αϊτινούς μετανάστες στο Οχάιο σκληρά εργαζόμενους, που αγαπούν τις οικογένειές τους και θέλουν να ξεφύγουν από τη βία στην πατρίδα τους.

Ανακοίνωσε ενίσχυση της παρουσίας της πολιτειακής αστυνομίας Σπρίνγκφιλντ για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων, όπως είπε.

Αποδέσμευσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού των νέων κατοίκων.

Ζήτησε από την κυβέρνηση Μπάιντεν αύξηση της οικονομικής στήριξης.

Στον αντίποδα, στελέχη των Ρεπουμπλικανών στο Οχάιο και επίδοξοι διάδοχοί του το 2026 περνούν σε φουλ επίθεση κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ένας εξ αυτών είναι ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο, Ντέιβ Γιόστ.

Αναμασώντας καταγγελίες ντόπιων για «μετανάστες που προκαλούν τροχαία δυστυχήματα, κλέβουν περιουσίες -συμπεριλαμβανομένων κατοικιδίων- καταλαμβάνουν σπίτια και σκοτώνουν άγρια ζώα για τροφή», προανήγγειλε ότι θα προσφύγει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για περιορισμό της μεταναστευτικής ροής.