Με χαμόγελα, ειρωνεία και γκριμάτσες η Κάμαλα Χάρις ισοπέδωσε τα fake news του Τραμπ

Η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις δεν επρόκειτο να κάνει το ίδιο λάθος με την καμπάνια του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος της Αμερικής στο καταστροφικό ντιμπέιτ που έμμελε να είναι και το τελευταίο του, φάνηκε απροετοίμαστος για το ύψος της παράνοιας και το ύφος της αντιπαράθεσης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στον αντίποδα η ομάδα Χάρις την είχε προετοιμάσε με πολλές και ποικίλες εκφράσεις που λειτουργούσαν ως σχόλιο, την ώρα που δεν επιτρέπονταν οι διακοπές ή οι ερωτήσεις στον πολιτικό τους αντίπαλο. Η Κάμαλα Χάρις είχε δείξει από νωρίς το τι θα ακολουθούσε, καθώς ο Τραμπ την επιτίθονταν επί προσωπικού, ανοίγοντας κουβέντα μέχρι και για το χρώμα του δέρματός της, αντί να παραμείνει στην οικονομία ή το μεταναστευτικό που είναι η προμετωπίδα των Ρεπουμπλικανών σε αυτή την προεκλογική περίοδο.

(Ο Τραμπ) «σίγουρα φαίνεται να έχει πολλά να πει για μένα», είχε στο πλήθος μιας επίσκεψής της, συμπληρώνοντας με τσαμπουκά πως: «Όπως λέει και το ρητό, αν έχεις κάτι να πεις, πες το στα μούτρα μου». Έτσι, τον προκάλεσε στην τηλεοπτική τους μονομαχία και όταν ο Τραμπ σήκωσε το γάντι, η καμπάνια της Χάρις ήταν έτοιμη να το κάνει

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 90λεπτης τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, η οποία καταγράφηκε σε split screen (με την οθόνη να δείχνει τα πρόσωπα των δύο μονομάχων δηλαδή), η Χάρις εμφάνισε ένα ευρύ φάσμα εκφράσεων καθώς μιλούσε ο πρώην πρόεδρος, «μιλώντας» μέσα από τις ειρωνείες, τα χαμόγελα και τα αργά ανοιγοκλείσματα των ματιών της ή τα γουρλωμένα μάτια της!

Αν δεν το γνωρίζετε στο εξωτερικό που οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, οι πολιτικοί (και οι δημοσιογράφοι) κάνουν σεμινάρια υποκριτικής. Ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μεγάλο εύρος εκφράσεων μη λεκτικής επικοινωνίας. Στις ΗΠΑ δεν συνηθίζεται να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο (παρουσιαστές και πολιτικοί αντίπαλοι), περιμένουν τον συνομιλητή τους να τελειώσει και εκεί οφείλεται το μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική σε αντίθεση με την χώρα μας που δεν μπορεί κανείς να απολαύσει μια πολιτική συζήτηση.

Στην φαρέτρα της Χάρις υπήρχε το κούνημα του κεφαλιού ενώ κρατούσε σημειώσεις. Το στοχαστικό, αργό, νυχταγμένο, κλείσιμο των ματιών. Η επιβλητική κλίση, κοιτάζοντας κάτω από τη μύτη της (αλληθώρισμα) και το εκπληκτικό ειρωνικό χαμόγελο.

Συνόδευε τόσο τις φορές που αμύνονταν στην κριτική, όσο και την ώρα που άκουγε τα πεντακάθαρα ψέματα του Ντόναλντ Τραμπ για αμβλώσεις παιδιών που γεννήθηκαν – εκτελέσεις νεογέννητων για όνομα! – για μετανάστες που τρώνε γατόσκυλα και πάπιες με γκριμάτσες, ειρωνικά χαμόγελα και γκριμάτσες και αυτό παρότι λίγο, έπιασε πολύ. Η δήλωση του Τραμπ ότι η αντίπαλός του είναι μαρξίστρια έκανε τη Χάρις … emoji, γέρνοντας προς τα πίσω και αλληθωρίζοντας με το ένα χέρι στο πηγούνι της.

Όταν εκείνος αντέτεινε το αστείο της ότι ο κόσμος φεύγει από τις συγκεντρώσεις του από πλήξη, εκείνη χαμογέλασε πλατιά γνωρίζοντας ότι είχε τσιμπήσει το υπολογισμένο, δουλεμένο, προβαρισμένο δόλωμα. Η γλώσσα του σώματος είναι επιστήμη, είναι μάρκετινγκ και στις ΗΠΑ είναι κωδικοποιημένη. Γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων ποιες εκφράσεις θα πιάσουν σε ποιο κοινό.

Χαρακτηριστικό είναι πως την στιγμή που o πρώην πρόεδρος δήλωνε ότι οι μετανάστες «τρώνε τα σκυλιά» των Αμερικανών στο Σπρίνγκφιλντ, ο Χάρις γελούσε ανοιχτά, με ένα «Ω, έλα τώρα» που όλοι διάβασαν στα χείλη της και μετά να ξεραίνεται στο γέλιο με ένα ύφος που όλοι διαβάζουν ως «που τον βρήκατε αυτόν τον κλόουν;». Ως Έλληνες γνωρίζοντας από «πολιτικούς κλόουν», αυτή είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπισή τους.

Η αντιπρόεδρος ήταν έτοιμη πως την ώρα που ο Τραμπ θα παραληρεί, αυτή θα απαντά με μη λεκτικό τρόπο, άλλωστε το κλειστό μικρόφωνο έκανε βέβαιο πως δεν θα υπάρξει διακοπή, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Ο δύσμοιρος ο Τραμπ, κακός ηθοποιός για τους νοήμονες ανθρώπους, δεν είχε τρόπο να αντιπαρέλθει σε αυτό. Αντίθετα, έχτισε εκνευρισμό και προσπάθησε με απονενοημένα επιχειρήματα να κερδίσει την προσοχή.

Πλέον οι δύσμοιροι οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως τον σωτήρα των παπιών, των γατιών και των σκυλιών μέσω ΑΙ.

Αυτή η τακτική δεν έπιασε στους σκληρούς Ρεπουμπλικανούς και γιατί άλλωστε; Οι άνθρωποι λένε πως ο Τραμπ είναι ο μεσίας που παραλίγο να θυσιαστεί για τα αμαρτήματά μας (εκφράσεις και επιχειρήματα που βγάζει η καμπάνια των Ρεπουμπλικανών).

Έπιασε όμως στο νεανικό, στο σκεπτόμενο κοινό και τους αναποφάσιστους. Μάλιστα το πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις ήταν σχεδόν συγκαταβατικό, σαν να κλαίει ένα νήπιο και να προσπαθείς να το ηρεμήσεις. Αν αυτό μοιάζει με λεπτομέρεια, κρύβεται απίστευτη δουλειά, στρατηγική και γνώση από πίσω. Αν δεν ήταν αυτά αρκετά, με το που τελείωσε η τηλεμαχία, η Τέιλορ Σουίφτ έστειλε τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόωρα σπίτι του.

Κυρίως δεν έγινε το λάθος που έγινε από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αντιμετώπιζε τα συνωμοσιολογικά επιχειρήματα του Τραμπ, ανέκφραστος. Κάτι που μπορούσε να μεταφραστεί και ως έλλειψη αντεπιχειρημάτων.

«Εμπρός, Ντόναλντ, κάνε το ξέσπασμά σου και μετά θα μιλήσουν οι ενήλικες»», έγραψε ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ στο X. »Εκείνος πήρε περισσότερο χρόνο από εκείνη … αλλά εκείνη δεν χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Το πρόσωπό της τα έλεγε όλα».

Στον Τραμπ δεν έμεινε κάτι άλλο από το να ανακοινώσει πως δεν θα κάνει άλλο ντιμπέιτ. Μεστή, πλήρης και παταγώδης αποτυχία.

Kamala Harris’s face kept saying, «Go ahead, Donald, have your tantrum, and then the adults will speak.» He got more time than she did…but she didn’t need more time. Her face said it all. 🤣

— Stephen King (@StephenKing) September 11, 2024