Η στρατιωτική χούντα στη Μιανμάρ προχώρησε στην εκτέλεση τεσσάρων φυλακισμένων, συμπεριλαμβανομένου πρώην βουλευτή του κόμματος της ανατραπείσας de facto επικεφαλής της κυβέρνησης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, ανέφερε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Πρόκειται για τις πρώτες εκτελέσεις αντικαθεστωτικών στη χώρα της Ασίας εδώ και δεκαετίες.

Οι καταδικασθέντες, ανάμεσά τους ο αγωνιστής για την αποκατάσταση της δημοκρατίας Κιο Μιν Γιου, 53 ετών, κατηγορήθηκαν για «βάρβαρες και απάνθρωπες τρομοκρατικές ενέργειες», σύμφωνα με την εφημερίδα Global New Light of Myanmar.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα, οι εκτελέσεις ακολούθησαν «δίκες στη φυλακή» κεκλεισμένων των θυρών. Δεν διευκρινίζεται το πότε έγιναν.

