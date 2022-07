Ο απερχόμενος πρωθυπουργός στην Βρετανία, Μπόρις Τζόνσον, φόρεσε πλήρη εξοπλισμό παραλλαγής και συμμετείχε στην άσκηση εκπαίδευσης 400 Ουκρανών στρατιωτών.

Ο Τζόνσον συμμετείχε στην εκπαιδευτική άσκηση, όπου του έδειξαν πώς να χρησιμοποιεί όπλα.

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκα ουκρανικά στρατεύματα, που εκπαιδεύονται από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στο Βόρειο Γιορκσάιρ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ουκρανία να συνεχίσει να αποκρούει τη ρωσική επιθετικότητα».

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.

The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5

