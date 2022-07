Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, με την περιοχή του Ντονμπάς να παραμένει στο επίκεντρο αφού η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει όλη τη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε νέα του ανάρτηση για την πορεία του πολέμου, υποστηρίζει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner στην Ουκρανία για να ενισχύσει τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής, αλλά ότι οι απώλειες που έχει υποστεί είναι πιθανό να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά της.

Το υπουργείο Άμυνας σημειώνει στην καθημερινή ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών για την κατάσταση στην Ουκρανία ότι:

Το βρετανικό ΥΠΕΞ συνεχίζει λέγοντας ότι «αυτό θα έχει πολύ πιθανό αντίκτυπο στη μελλοντική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ομάδας».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 July 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2022