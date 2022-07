Ένα ντροπαλό χαμόγελο, μια ηλιόλουστη μέρα – μια στιγμή από τη ζωή της τετράχρονης Λίζα Ντμιτρίεβα δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο λίγο πριν σκοτωθεί σε επίθεση ρωσικού πυραύλου στην πόλη Βίνιτσια της κεντρικής Ουκρανίας.

Το σύντομης διάρκειας βίντεο τη δείχνει να σπρώχνει ένα καρότσι και να ανταποκρίνεται χαρούμενα στη μητέρα της Ιρίνα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση της Πέμπτης που έγινε χιλιόμετρα μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Η Ουκρανία καταδίκασε το χτύπημα ως έγκλημα πολέμου, λέγοντας ότι σκότωσε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της Λίζα και δύο άλλων παιδιών, και άφησε δεκάδες τραυματίες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι έπληξε στρατιωτικό στόχο.

Οι γιατροί είπαν σήμερα ότι αποφάσισαν προς το παρόν να μην πουν στην Ιρίνα για τον θάνατο της κόρης της, φοβούμενοι ότι τα νέα θα τη σκοτώσουν.

«Που πάμε;» ακούγεται η Ιρίνα Ντμιτρίεβα να ρωτά στο βίντεο, καθώς περπατά δίπλα στην κόρη της .

«Για να δεις την Άλα;», ρωτά ξανά καθώς το κοριτσάκι, που είχε σύνδρομο Down, κουνάει καταφατικά το κεφάλι.

Μετά την επίθεση, το Παιδικό Κέντρο LOGO Club της πόλης δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στο κορίτσι που το αποκαλούσαν «Ηλιόλουστο Λουλούδι» («Sunny Flower)».

«Μαζί μάθαμε να λέμε τους πρώτους ήχους, τις πρώτες λέξεις», έγραψαν στο Facebook. «Λιζόσκα», πρόσθεσαν, χρησιμοποιώντας ένα υποκοριστικό του ονόματός της, «σήμερα έγινες μια αχτίδα ήλιου».

Η Βαλέρια Κορόλ λογοθεραπεύτρια στο κέντρο, είπε ότι η Λίζα ήταν πολύ έξυπνη. Η μαμά της τη φρόντισε πολύ, έδωσε στο κοριτσάκι όλη της την καρδιά, την ψυχή και την αγάπη της. Τα επιτεύγματα της έκαναν τη μαμά της και την οικογένειά της πολύ χαρούμενες».

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βίνιτσια είπαν ότι η Ιρίνα Ντμιτρίεβα τραυματίστηκε σοβαρά και ότι οποιαδήποτε άσχημη είδηση μπορεί να μην την αντέξει.

«Αν της το έλεγαν αυτό (για τον θάνατο της κόρης της) τώρα, θα τη χάναμε», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής γιατρός Ολεκσάντρ Φομίν.

«Γι’ αυτό δημιουργήσαμε ένα πλήρες φράγμα πληροφόρησης γύρω της. Έτσι, όταν ζητά τηλέφωνο, όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι γιατροί λένε ότι τους έχει απαγορευτεί να χρησιμοποιούν τηλέφωνα στη δουλειά».

Η σύζυγος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα έγραψε στο Twitter ότι αναγνώρισε το κορίτσι, το οποίο κάποτε ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα παιδιών που ζωγράφιζε χριστουγεννιάτικα στολίδια με την πρώτη κυρία σε ένα γιορτινό βίντεο.

«Κοίτα την, ζωντανή, σε παρακαλώ», έγραψε η Ολένα Ζελένσκα.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022