Ανενόχλητοι συνεχίζουν την επικοινωνιακή τους καμπάνια οι Τούρκοι, διαφημίζοντας το «τούρκικο Αιγαίο», ακόμη και σε μεγάλα βρετανικά μέσα.

Μετά την αντίδραση της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα την διαταγή ΕΔΕ σε αρμόδιους υπαλλήλους για πιθανά παραπτώματα, αλλά και την επιστολή Σχοινά στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, οι Τούρκοι συνεχίζουν ακάθεκτοι να διαφημίσουν τον όρο, λέγοντας πως πλέον έχει καταχωρηθεί το σήμερα.

Αυτό αποδεικνύεται και από το advertorial, δηλαδή τη διαφήμιση υπό μορφή άρθρου, στους Financial Times.

To advertorial έχει τίτλο Coasting along in style: the lure of the TurkAegean, δηλαδή «Ακτή με στυλ: το δέλεαρ του Τουρκικού Αιγαίου».

Όπως αναφέρεται στην πληρωμένη καταχώρηση στους Financial Times, «το Τουρκικό Αιγαίο υπόσχεται εξαιρετικές εμπειρίες για τους περιπετειώδεις ταξιδιώτες, που εκτείνεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Τουρκίας και γεμάτο με απίστευτες πόλεις όπως η Σμύρνη, το Μπόντρουμ και η Ντάτσα».

Στην καταχώρηση υπάρχει και αναφορά του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού όπου σημειώνει ότι «το τουρκικό Αιγαίο είναι μια από τις πιο εκλεκτές περιοχές που έχει να προσφέρει η Τουρκική Δημοκρατία. Διαθέτει ακτογραμμές τυλιγμένες σε καταγάλανα νερά, πολυάριθμα ιστορικά μνημεία που χρονολογούνται από τον δεύτερο αιώνα π.Χ. και ειδυλλιακές παραλίες για να απολαύσετε τον λαμπερό ήλιο. Πολλά δημοφιλή παραθεριστικά χωριά και αλιευτικά λιμάνια βρίσκονται πάνω και κάτω από την ακτή – ιδανικά για τους λάτρεις της φύσης και τους λάτρεις της περιπέτειας.