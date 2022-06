Ο «χειμώνας της δυσαρέσκειας» μεταξύ Νοεμβρίου 1978 και Φεβρουαρίου 1979 ήταν από τις πιο ταραγμένες περιόδους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες απεργίες συνδικάτων, αρχικά του ιδιωτικού και μετέπειτα και του δημόσιου τομέα, που διεκδικούσαν μισθολογικές αυξήσεις εν μέσω καλπάζοντος πληθωρισμού.

Υπό αυτή την έννοια ο χρόνος δείχνει τώρα να γυρνά στη Βρετανία πίσω στη δεκαετία του ‘70, καθώς η χώρα μπαίνει από σήμερα σε απεργιακό «κλοιό».

Πλην όμως με τους Τόρις στην εξουσία και όχι τους Εργατικούς όπως τότε και με τα συνδικάτα όχι στην ίδια θέση ισχύος όπως πριν από περίπου 40 χρόνια.

Αυτό, δε, έπειτα από την πολιτική «επέλαση» της Μάργκαρετ Θάτσερ που κατά τραγική ίσως ειρωνεία κατέλαβε την εξουσία αμέσως μετά από εκείνο τον κοινωνικά και πολιτικά ταραγμένο χειμώνα, με τη χώρα να οδηγείται στις κάλπες και τους Εργατικούς στα έδρανα της αντιπολίτευσης για τα επόμενα 18 χρόνια.

The “Winter of Discontent” in the late 70s led to: fuel shortages; strikes; empty shelves in shops; power cuts; tons of rubbish sprawled all over our streets; the dead left unburied.

Please think very carefully about this before you put your “X” on the ballot paper today. 🗳 pic.twitter.com/a09RAlnxuB

