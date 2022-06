Ένοπλοι σκότωσαν οκτώ ανθρώπους και απήγαγαν άλλους 38 σε επίθεση που εξαπέλυσαν σε δύο εκκλησίες στην Πολιτεία Καντούνα, στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με ένα στέλεχος της Χριστιανικής Ένωσης της χώρας.

Οι τοπικές αρχές νωρίτερα ανέφεραν ότι οι ένοπλοι δράστες επιτέθηκαν την Κυριακή σε «πολλά χωριά» στην Καντούνα και άρπαξαν 36 ομήρους από την εκκλησία των Βαπτιστών Μαρανάτα και την Καθολική Σεντ Μόοουζες, στην κοινότητα Ρούμπου. Ο Σάμουελ Αρουάν, ο Επίτροπος Ασφάλειας της Πολιτείας, είπε ότι τρεις χωρικοί σκοτώθηκαν.

