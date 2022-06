Περπατώντας στην Κοπεγχάγη -αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις της Δανίας- οι ξένοι ταξιδιώτες βλέπουν με έκπληξη κάποια υπερυψωμένα παγκάκια στην άκρη των δρόμων σε επιλεγμένα, δημοφιλή σημεία της πόλης.

Στην αρχή προκαλούν έκπληξη, κυρίως επειδή μοιάζουν άβολα και δύσκολο να καθίσει κανείς, όμως η ύπαρξη τους έχει μια ξεχωριστή σημασία: είναι τμήμα μιας πρωτοβουλίας για την αφύπνιση του κοινού για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Elevated benches have been installed in popular areas around Denmark to raise awareness on climate change 👇 pic.twitter.com/qtu5LB3v4Q

