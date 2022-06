Οι οπαδοί της Λίβερπουλ συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για όσα βίωσαν έξω από το «Stade de France» πριν και μετά από τον τελικό του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η είδηση ότι οι γαλλικές αρχές λένε ότι όλα τα πλάνα με εξαιρετικά «βίαιες σκηνές» από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του γηπέδου έχουν διαγραφεί.

Αναλυτικότερα, από την ημέρα του τελικού και μετά, οι οπαδοί της Λίβερπουλ συνεχίζουν να καταγγέλλουν την αποτρόπαια μεταχείρισή τους πριν και μετά τον τελικό του Παρισιού από τη γαλλική Αστυνομία, τους διοργανωτές του αγώνα, αλλά και τοπικές συμμορίες, όπως σημειώνει η Liverpool Echo.

Η έρευνα για το χάος συνεχίζεται στη γαλλική Γερουσία, όπου ο δήμαρχος της περιφέρειας της πόλης του Λίβερπουλ κατέθεσε σήμερα τη δική του εμπειρία ως θύμα εγκλήματος στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, το γαλλικό πρακτορείο RMC αποκάλυψε ότι η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) έχει ενημερωθεί ότι όλες οι σκηνές από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος από το εξωτερικό του «Stade de France» την ημέρα του τελικού – στις 28 Μαΐου – έχουν διαγραφεί.

Ο Ερβάν Λε Πρεβόστ είναι ο διευθυντής διεθνών σχέσεων της FFF και δήλωσε ότι: «Οι εικόνες είναι διαθέσιμες για επτά ημέρες. Στη συνέχεια καταστρέφονται αυτόματα. Θα έπρεπε να είχαμε ζητήσει να τις διαθέσουμε, οι εικόνες είναι εξαιρετικά βίαιες».

Η είδηση προκάλεσε περαιτέρω οργή μεταξύ των οπαδών της Λίβερπουλ και άλλων, οι οποίοι επεσήμαναν ότι το υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαψεύσει το αφήγημα που προωθούν οι γαλλικές αρχές. «Περισσότερες εκπληκτικές εξελίξεις εν μέσω της συνεχιζόμενης άρνησης των γαλλικών αρχών για τις αποτυχίες που προκάλεσαν τη φρίκη στον τελικό του Champions League στο Παρίσι».

Ο δημοσιογράφος της Daily Mirror, Ντέιβιντ Μάντοκ, έγραψε στο Twitter: «Αποδεικνύεται ότι η αστυνομία του Παρισιού όχι μόνο είπε ψέματα για τους οπαδούς της #LFC, αλλά στη συνέχεια παρεμπόδισε τη δικαιοσύνη επιτρέποντας τη διαγραφή βίντεο – το οποίο θα μπορούσε να δείξει αν υπήρχαν 40.000 ψεύτικοι κάτοχοι εισιτηρίων».

Turns out Paris police not only lied about #LFC fans, but then obstructed justice by allowing video footage – which could have shown whether there were 40,000 fake ticket holders – to be deleted.

Video evidence deleted. Sound familiar? It’s nothing short of a criminal conspiracy https://t.co/qfOrNWrjSX

— David Maddock (@MaddockMirror) June 9, 2022