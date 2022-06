Οι Σάρλοτ Χόρνετς αποφάσισαν με το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου και τον αποκλεισμό τους από το τουρνουά του πλέι-ιν, να απολύσουν τον προπονητή τους, Τζέιμς Μπορέγκο, και να στραφούν σε κάποια άλλη λύση που θα τους οδηγήσει στη νέα σεζόν.

Ο Μάικλ Τζόρνταν και οι συνεργάτες του έχουν ψάξει πολύ και σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η αναζήτηση φτάνει στο τέλος της, καθώς ο «θρύλος» του μπάσκετ έχει καταλήξει στους δύο τελικούς υποψηφίους που θα περάσουν από άλλη μία συνέντευξη για τη θέση.

Αρχικά ο «MJ» θα έχει συνάντηση την Τρίτη (7/6) με τον βοηθό προπονητή τους Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Κένι Άτκινσον, ο οποίος έχει εργαστεί ξανά ως πρώτος την περίοδο 2016-20 στους Μπρούκλιν Νετς.

Παράλληλα, ο δεύτερος υποψήφιος είναι ο Μάικ Ντ’ Αντόνι, με τους δύο άνδρες να αναμένεται να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα. Θυμίζουμε πως οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς προσέλαβαν τον πολύπειρο τεχνικό τον περασμένο Αύγουστο στη θέση του συμβούλου.

As the franchise’s coaching search nears an end, the Charlotte Hornets are set to bring Mike D’Antoni to meet with owner Michael Jordan later this week, sources tell ESPN. D’Antoni will follow Golden State assistant Kenny Atkinson, who’s expected to meet with Jordan on Tuesday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2022