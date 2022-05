Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βουλγαρίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της ασφάλειας, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τεοντόρα Γκέντσοφσκα και ο πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φάρχαν αλ-Σαούντ είχαν κατ’ ιδίαν συζήτηση σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά την οποία παρουσίασαν τα σημαντικότερα σημεία της στους δημοσιογράφους.

#Sofia | Minister of Foreign Affairs H.H Prince @FaisalbinFarhan met with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Bulgaria, H.E @TGenchovskaMFA, during his official visit to Sofia. 🇸🇦🇧🇬 pic.twitter.com/x2ftd41kP2

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) May 26, 2022